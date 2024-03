La PDE aviva la defensa del riu Ebre amb una campanya i noves «proves de força»

La Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) ha iniciat diverses iniciatives per reforçar i enfortir la defensa de l'Ebre i el Delta davant la pressió econòmica, política i social que s'ha posat en marxa per reclamar l'aigua del riu. D'una banda, s'ha posat en marxa una campanya per atreure nous activistes al moviment antitransvasista. De l'altra, convoquen la 19a assemblea de l'entitat, el 15 de març a l'Auditori de Tortosa, on es plantejaran noves «demostracions de força». Davant les portes de l'Estació de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) han denunciat que la «política expansionista» de l'òrgan gestor i que acabi sent «el mecanisme» per fer la interconnexió de conques si les mesures anunciades acaben sent insuficients.

El context climàtic on seran habituals sequeres recurrents com l'actual preocupa a la PDE. «Tant si plou, com si no plou», la plataforma tem que les infraestructures «estructurals» que es reivindiquen, entre elles la interconnexió de conques, acabin sent «una realitat que, de nou perjudicarà a les Terres de l'Ebre». El portaveu Joan Antoni Panisello ha recordat que el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i el minitransvasament de l'Ebre a Tarragona és la prova «del desequilibri territorial» que representen aquestes polítiques. «Només cal mirar el desenvolupament econòmic i demogràfic del Camp de Tarragona, que està en expansió, i el de les Terres de l'Ebre, on estem estancats», ha lamentat.

Davant la seu del CAT a l'Ampolla, la PDE ha denunciat la «política expansionista» de l'organisme, que continua ampliant el nombre de consorciats i estenent la xarxa de distribució de l'aigua, en lloc «de revertir i retornar» els cabals concedits. Panisello ha defensat que «els municipis i les empreses del Camp de Tarragona» han tingut prou temps per fer les seves pròpies infraestructures i deixar de «dependre de l'Ebre», perquè aquesta aigua «fa falta» al territori, com es va demostrar l'estiu passat amb les restriccions que van assumir i patir els arrossaires.

Interconnexió

La PDE insisteix que la dessaladora del Foix a Cunit, o la justificació que la interconnexió de xarxes podria ser reversible són indicis que aquesta solució està sobre la taula. De fet, apunten que el CAT pot ser «el mecanisme» per dur-lo a terme, ja que mesures excepcionals, com portar aigua de la dessaladora de Sagunt - o des del port de Tarragona - amb vaixells fins a Barcelona, són tant «cares, inoperants i insuficients» que estan convençuts que s'acabarà plantejant la interconnexió.

Demostració de força contra estat d'opinió

El portaveu de la PDE, Manolo Tomàs, ha defensat que davant de la creació d'un «estat d'opinió a Catalunya favorable al transvasament de l'Ebre», la gent de les Terres de l'Ebre «s'hi ha d'oposar» perquè «el futur» del Delta i del territori no quedi en risc i «compromès» per la falta de cabal i sediments al riu. Per avivar aquesta «reacció», la plataforma ha engegat una campanya per animar nous activistes adherir-se a la causa, a través de la web de la PDE.

De l'altra, la PDE activa els seus mecanismes de mobilització. El primer pas és la convocatòria i l'anunci de la 19a assemblea. Es farà el dia 15 de març, a les vuit del vespre a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa. Es debatrà sobre la situació i sobre «què fer per evitar» més espolis a l'aigua de l'Ebre. D'aquesta reunió és molt probable que en surti alguna data concreta per «començar el camí de la confrontació» i fer alguna primera «prova de força».

Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre celebren el suport administratiu, econòmic i polític amb el qual compten a diferència de la lluita del 2000. Molts ajuntaments, estaments polítics i institucions del territori s'han adherit al manifest i la moció que han promogut en contra d'un nou transvasament de l'Ebre.