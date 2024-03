Les trucades al 112 de les Terres de l'Ebre es troben «a l'alça»

L'any passat el telèfon d'emergències 112 va rebre 39.622 trucades des de les Terres de l'Ebre. Suposa un increment del 7,6% respecte al 2022, i suposen l'1,7% del total d'avisos rebuts a Catalunya. La majoria de les trucades són per demanar assistència sanitària (30%) així com avisos de seguretat (29%) i trànsit (19%). Aquesta tipologia es repeteix a totes les comarques de l'Ebre excepte a la Terra Alta on els principals avisos van ser per emergències de trànsit. Durant el 2023, es van registrar tres episodis d'emergència destacats. Van ser l'episodi de pluges del 3 de setembre que va afectar sobretot la costa deltaica, un incendi a Flix al mes d'abril, un a Tortosa al febrer i diversos focs per llamps a la Ràpita a l'agost.

A les Terres de l'Ebre es confirma una tendència «a l'alça» dels últims anys pel que fa al nombre de trucades a emergències al telèfon 112. En els tres últims anys, s'han incrementat en més de 9.000 avisos registrats al CAT112. De els 39.622 rebudes el2023, 11.934 (30%) van ser per emergències sanitàries, amb un lleu increment interanual del 0,2%. 11.531 avisos (29%) van ser per seguretat, un 15,7% més que el 2022, i 7.443 (19%) per incidents en el trànsit, un increment del 6,1% que l'any abans. Per alertar d'incendis es van fer 3.544 trucades (9%), un 4,5% més que el 2022.