Plafons, oli, arròs i embalatges: principals usuaris potencials de l'estació intermodal del Catalunya Sud

El transport ferroviari cap als ports de Tarragona i Barcelona de contenidors de plafons, oli d'oliva, arròs o embalatges es prefiguren com les principals demandes potencials de la futura estació intermodal del polígon Catalunya Sud. L'estudi de demanda elaborat per Cimalsa és una de les bases per impulsar el projecte, que durant les pròximes setmanes disposarà de l'avaluació d'impacte ambiental i l'estudi informatiu, amb la previsió que l'estudi de traçat quedi definit entre setembre i octubre. El Govern ha anunciat la creació d'una comissió de seguiment del projecte, que es reunirà semestralment, amb representants de Cimalsa, la Cambra de Comerç de Tortosa, els ajuntaments de Tortosa i la Sénia així com els ports.

La de les Terres de l'Ebre, al polígon Catalunya Sud, és una de les quatre terminals intermodals de l'estructura que Cimalsa vol desplegar al país, juntament amb les de l'Empordà, Lleida i el Penedès. La implantació de l'empresa de plafons Kronospan ha exercit com a «tractora» d'un projecte que, fins aquests moments, difícilment aglutinava una massa crítica de transport de mercaderies suficient per justificar el projecte.

El president de Cimalsa, Isaac Albert, ha precisat que, més enllà de la producció de plafons de Kronospan, l'estudi de demanda ha detectat la possibilitat que la venda d'oli d'oliva, arròs o embalatges pugui també utilitzar la terminal com a «sectors secundaris». La possibilitat de poder emprar el tren per transportar mercaderies o utilitzar-la com a terminal portuària permetria millorar les expectatives de comercialització d'aquests productes, asseguren.

De moment, el volum calculat de transport és baix, segons ha reconegut Albert, però existeix «capacitat per créixer» i la possibilitat que el caràcter «estratègic» de la connexió i l'espai industrial pugui acabar tenint un «efecte tractor» sobre moltes empreses. Segons ha explicat el president del port de Barcelona, Lluís Salvadó, actualment el port de Barcelona rep i envia un volum de 4.000 contenidors procedents o amb destinació a les Terres de l'Ebre. Una xifra que els empresaris esperen multiplicar amb la nova estació intermodal.

La idea, més que no pas la infraestructura necessària, passa per oferir un «servei», amb la participació dels ports de Tarragona i Barcelona, que permeti donar sortida a l'exportació i importació de mercaderies al territori per tren, assenyalat ja com el mitjà de transport terrestre de mercaderies més sostenible i menys emissions generaria.

Porta d'accés als ports

La terminal, així, funcionaria com una «porta» d'accés a les principals infraestructures de transport, a més de la xarxa ferroviària, a les portuàries -el de Barcelona es troba connectat amb uns altres 150 ports d'arreu del món-. Amb la connexió a la xarxa de tren es podria transportar contenidors i actuar com a autopista ferroviària -transportant els camions-.

El projecte se situa dins d'un polígon industrial, el Catalunya Sud, que el Govern vol convertir en «estratègic» en l'àmbit del país amb l'ampliació en marxa de 675 hectàrees en uns dos anys. «Si el polígon no té comunicacions ferroviàries no serà estratègic», ha insistit Salvadó.

«El primer pas és l'estació intermodal. Crec que ha de ser la central logística del futur de les Terres de l'Ebre. Som un territori de cruïlla i és molt important tenir aquesta estació intermodal i central logística per al creixement de les nostres empreses», ha apuntat el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, convençut també que la seva posada en marxa serà un factor d'atracció d'empreses i inversions al territori, millorant també la competitivitat.

Per fer un seguiment del projecte per part de tots els actors implicats -públics i privats-, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha anunciat la creació d'una comissió de seguiment semestral de la qual en formaran part el Govern -amb Cimalsa-, els ports de Tarragona i Barcelona, la Cambra de Comerç de Tortosa i els ajuntaments de Tortosa i l'Aldea. La comissió, ha explicat, haurà de treballar també sobre un «model de gestió» que tingui en compte les necessitats del territori i permeti la seva participació.