Cruset (Junts) celebra l'aprovació de la Taula de Consens del Delta

El portaveu adjunt de Junts per Catalunya al Congrés i diputat per la demarcació de Tarragona, Josep Maria Cruset, ha estat aquest matí a Deltebre, on ha valorat l’aprovació ahir al Congrés de la moció de Junts en defensa del Delta. «Al Congrés es tenen poques oportunitats per fer servir la figura de la interpel·lació urgent però vam tenir clar que la primera d’aquesta legislatura del nostre grup havia de ser sobre la protecció del Delta. Inicialment la reacció de la ministra, en el cara a cara que vaig mantenir-hi va ser, a la defensiva; amb retrets, amb només bones paraules i poca voluntat de concretar accions. Semblava que ens tornàvem a quedar en la política de la curta mirada, del pim-pam-pum i el vol gallinaci, però tot i que la primera reacció no fos l’esperada vam persistir, treballar i negociar amb els diferents actors, posant els 7 diputats de Junts, absolutament decisius en aquesta legislatura, al servei de la defensa de les Terres de l’Ebre, i el resultat ha estat una amplíssim suport a l’aprovació de la moció que situa la gent del Delta en el centre de les decisions que s’adoptin a partir d’ara sobre la seva preservació».

També ha subratllat la importància que l’acord preveu que la nova taula de treball mixta entre l’Estat i la Generalitat que ja ha d’incloure la Taula de Consens s’haurà de reunir aquest primer semestre de 2024; que es reculli el seu pla en el del ministeri, que s’estudiï la suspensió dels expedients d’atermenament, i que els pressupostis d’enguany ja comptin amb recursos per a la protecció del Delta.

Cruset ha estat acompanyat de la diputada al Parlament de Catalunya i primera tinenta d’alcalde de l’Aldea, Irene Negre, i de la presidenta de la Taula de Consens del Delta i alcaldessa de Sant Jaume d’Enveja, Teresa Solsona. Negre ha agraït la defensa que Cruset ha fet del Delta al Congrés: «estem molt contents, s’ha aconseguit que es reconegui la taula que representa el territori, i ara serà escoltada».

Teresa Solsona ha manifestat que ja era hora que es tingui en compte la Taula de Consens perquè «la gent del Delta som els que coneixem la problemàtica i sabem els que ens passa, el que sentim, i el que vivim dia a dia. Cada tempesta és un neguit per a nosaltres perquè no sabem què ens trobarem. Per això ja va sent hora que ens posem a treballar tots junts per a salvar el Delta; el Delta està tocat però està viu, i lluitarem perquè continuï estant-ho».