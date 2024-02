El govern espanyol i la Generalitat es reunirà en una Taula de Consens sobre el delta de l'Ebre

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous una moció de Junts que, entre altres mesures, demana incloure la Taula de Consens del Delta a l'espai de treball sobre aquest espai que reuneix al govern espanyol i la Generalitat. La iniciativa ha tirat endavant amb 314 vots a favor (PP, PSOE, Sumar i totes les altres formacions nacionalistes i sobiranistes) i 33 abstencions (Vox). Des de Junts destaquen que aquest pas servirà per forçar l'Estat a concretar actuacions per preservar el Delta de l'Ebre i per obligar al ministeri de Transició Ecològica a prioritzar les inversions per a la gestió i protecció d'aquest paratge natural protegit.

«Estem satisfets que en aquests primers mesos de mandat ja s'hagi pogut resoldre aquesta llarga reivindicació del Delta de l'Ebre. L'acord significa un pas endavant important davant del risc de desaparició del Delta si no s'adoptaven urgentment mesures per protegir-lo i preservar-lo», ha valorat el diputat de Junts Josep Maria Cruset.

Segons Junts, la moció servirà per fer que les decisions sobre el Delta no es prenguin «des de 500 quilòmetres de distància». Així mateix, s'espera que la votació del Congrés forci al govern espanyol a donar compliment integral als compromisos anunciats per la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la seva visita al Delta del 10 de febrer de l'any passat.

Pel que fa a la posada en marxa de la Taula de treball pel Delta, que substitueix la Comissió Mixta Estat-Generalitat, destaquen que inclourà una representació de la Taula de Consens del Delta de l'Ebre, òrgan «reconegut i legitimat» per tots els actors territorials. Aquest òrgan, destaquen, es reunirà com a mínim dos cops l'any, una de les quals en el Delta. La primera reunió s'espera pel primer semestre de 2024.

El text també recull la necessitat d'estudiar els efectes de suspensió de la tramitació de tots els expedients de delimitació del Delta de l'Ebre fins que s'aprovi el Pla de Protecció del Delta, i que es mantinguin com a prioritàries les inversions que siguin necessàries per a la protecció i gestió del Delta.

En el debat de la moció, celebrat aquest dimecres, Cruset va alertar que cal actuar al Delta de manera «immediata». «Cada dia que no s'actua se l'empeny una mica més cap a l'abisme», va avisar. Entre d'altres, el juntaire va reclamar ajuda per conservar la terra guanyada al mar o que el pla de protecció que elabora el govern estatal encaixi amb el que ja s'ha fet al territori.