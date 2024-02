El sector de cítrics a les Terres de l’Ebre, sota amenaça per les plagues i les importacions

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha indicat que la collita de clementines i mandarines ha augmentat un 20% a les Terres de l’Ebre respecte a la campanya passada. Tot i això, el sector de cítrics afronta amb molta preocupació la recta final per la "forta" competència de països tercers, així com per "l'elevada" incidència de plagues, com ara el cotonet de Sud-àfrica o l'aranya oriental. L'increment de producció d'enguany es produeix després que la collita de l'any passat fos més baixa de l'habitual. La producció es va xifrar en 82.000 tones de clementina i altres mandarines i en 27.000 tones de taronja. Pel que fa als preus, han augmentat entre 10 i 15 cèntims per quilo.

Des de la FCAC assenyalen que aquest increment del preu percebut és perquè la sequera ha provocat una disminució de la collita a determinades zones d'Espanya. «La millora dels preus ha compensat parcialment l'augment dels costos de producció i salarials», subratllen en un comunicat.

Respecte a les plagues, el portaveu de cítrics de la FCAC, Federico Tarazona, ha explicat que han arribat amb «la importació de cítrics de fora d'Espanya» i que l'escalfament global «afavoreix» els seus cicles reproductius. «A més, l'emergència climàtica contribueix a l'aparició d'alteracions fisiològiques del fruit, que s'ha de treure del canal de comercialització», ha afegit.

En els darrers anys, moltes finques s'han abandonat per la crisi de preus que arrossegava el sector. De les 9.700 hectàrees de cítrics que hi havia a Catalunya l'any 2012, actualment en queden unes 8.000. Des de la federació diuen que l'abandonament de gairebé 2.000 hectàrees de cultiu provoca l'aparició de focus de mosca de la fruita a les finques que ja no es cultiven, però que no s'hi han arrencat els arbres.

D'altra banda, la «forta» competència amb cítrics importats de països tercers «dificulta» que el consumidor aposti pel producte local com a primera opció de compra, i gairebé el 95% de la producció ebrenca s'acaba destinant a exportació. Des de la FCAC recorden que les cooperatives agràries produeixen el 36% del total de cítrics cultivats a Catalunya.