El pressupost de 2024 preveu 52 MEUR per a les Terres de l'Ebre

El pressupost de la Generalitat per a 2024 destinarà 51.949.220 euros a les Terres de l'Ebre. Per comarques, el Baix Ebre rebrà 33.355.062 euros, la Ribera d'Ebre 9.143.660 euros, el Montsià 5.158.631 euros i la Terra Alta 3.931.865 euros. El projecte més destacat són les obres d'ampliació l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) amb 16.419.408 euros.

L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre també rebrà inversions per valor de 2,5 MEUR. Els comptes preveuen dues partides per a la xarxa primària i les obres de la xarxa de reg del Xerta-Sénia (3.667.803 euros i 3.206.052 euros, respectivament). També es rehabilitarà amb ferm sostenible les carreteres C-42 entre l'Aldea i Tortosa i la C-221 a Batea, amb un pressupost de 5 MEUR.

El projecte d'ampliació de l'HTVC s'endú prop d'un terç (16,41 milions d'euros) del pressupost previst enguany per a les Terres de l'Ebre, com ja va passar en els comptes de 202 – que ja preveien 18,97 milions d'euros per a l'obra-. En l'àmbit de Salut, es destinaran 2,5 milions d'euros d'inversió a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, dos milions dels quals són per a les obres del bloc quirúrgic i la resta per a maquinària i mobiliari. Hi ha una partida de 400.000 euros més per a Salut Terres de l'Ebre – Hospital Móra d'Ebre en concepte de gestió de dades, utillatge i obres.

Una altra de les grans obres sanitàries és el nou CAP de Jesús (Tortosa) amb 1,58 milions d'euros, a més de 135.000 euros per a equipar-lo. També hi ha 65.000 euros per a maquinària i mobiliari al consultori de la Galera (Montsià). Finalment, es compraran equips informàtics i mobiliari per al servei de diagnosi de la imatge de l'HTVC.

Gestió de l'aigua

La segona de les grans partides és la de 7 milions d'euros de les obres del canal de regadiu Xerta-Sénia, la meitat per a la posada en servei i posterior manteniment i captació del sector 1 de la xarxa primària i la resta per a les obres de la xarxa.

D'altra banda, la nova estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de Tivissa compta amb un pressupost de 2,38 MEUR. Hi ha partides menors per al revestiment de l'avantcanal Xerta (130.894 euros), el sistema de sanejament d'Aldover (45.204 euros) o l'estació d'aigües residuals de Riba-roja d'Ebre (18.579 euros), entre moltes altres.

Pel que fa a altres infraestructures agràries, es destinarà prop d'un milió d'euros (992.209 euros) a la planta solar aïllada a l'estació de bombament de la xarxa de reg Garrigues Sud, al terme de Flix, i es rehabilitarà energèticament l'escola nàutica pesquera de Catalunya, de l'Ametlla de Mar amb 697.756 euros.

Actuacions a instituts i al Castell de Miravet

En l'àmbit educatiu, la inversió serà de 2,82 milions d'euros, amb actuacions a l'Institut de Flix (637.648 euros), l'Institut Sòl de Riu d'Alcanar (599.612 euros), l'Institut de la Sénia (461.053 euros), l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre (407.616 euros), l'Institut la Candelera de l'Ametlla de Mar (365.849 euros), i l'Institut Escola del Temple (349.795 euros).

Les principals actuacions de Patrimoni es faran al Castell de Miravet, amb dues obres de restauració a les Cavallerisses (458.000 euros) i al Bastió del Migdia (542.000 euros). Per al Poble Vell de Corbera d'Ebre només es reserva una partida de 75.900 euros per a treballs de consolidació. Batea compta amb 32.674 euros per a arranjar la plaça de l'Església al nucli històric i Tortosa tindrà 20.000 euros per a la restauració de l'antiga Sinagoga. A la capital ebrenca també es destinaran 60.560 euros en la restauració del conjunt monetari de la Suda.

Deu milions per a les carreteres

Una altre dels grans àmbits d'inversió a l'Ebre són les infraestructures de transport amb una partida de més de 10 milions d'euros. La meitat es destinaran a implantar «ferms sostenibles» a les carreteres C-43 entre l'Aldea i Tortosa i a la C-221 de Batea (5,03 milions d'euros). Hi ha 2,58 milions d'euros per a operacions de ferms de conservació de carreteres en l'àmbit de Tortosa, i 1,27 milions d'euros per a operacions de conservació d'obra civil en el mateix àmbit.

L'anellament de mitja tensió del port de la Ràpita i la millora de la plaça portuària del Garbí d'aquest municipi es pressuposta amb 379.956 euros i 285.517 euros, respectivament. També es preveuen 200.000 euros per millorar el dic de recer de les Cases d'Alcanar i la zona de terrasses del passeig marítim de l'Ampolla.

La xarxa de fibra òptica a les torres de Tarragona i Lleida també s'inclou en aquests comptes amb un pressupost d'1,2 milions d'euros i el desplegament final de la xarxa arreu de les quatre comarques ebrenques costarà prop de 500.000 euros més.

Polígons i infraestructures ambientals

També apareix als comptes les obres pendents de la segona ampliació del polígon industrial La Plana de Gandesa, amb una partida de 200.000 euros. Els treballs d'assistència per redactar i aprovar el pla director (PDUAE) del polígon Catalunya Sud compta amb 344.112 euros.

En relació al medi ambient, es preveuen diverses actuacions de restauració ambiental i reordenació dels equipaments, però l'obra més destacada és l'Aula de Natura que s'ha de construir al Mas de Barberans (761.529 euros). També es restauraran les antigues instal·lacions de la piscifactoria de l'illa de la Gaita al Parc Natural del Delta de l'Ebre (199.048 euros). Els treballs de prevenció d'incendis i millora de la forest tenen un pressupost de 250.000 euros. Aquest 2024 també s'ha de concloure l'obra per construir una rampa de peixos a l'assut de Xerta (598.751 euros).