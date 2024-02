Salut assegura que més del 70% d'usuaris de les Terres de l'Ebre poden concertar visita mèdica en menys de cinc dies

Un 71% dels usuaris de les Terres de l'Ebre han pogut concertar una visita amb el seu professional sanitari assignat en un màxim de cinc dies durant aquest 2023, segons dades del Departament de Salut. Les visites presencials a l'atenció primària van incrementar-se en 29.500 respecte 2022. Segons conclou Salut, la posada en marxa Pla de Millora de l'accessibilitat a les Terres de l'Ebre ha ajudat a millorar els terminis resolució de proves diagnòstiques, consultes externes i intervencions quirúrgiques.

Durant l'any passat, a més, es va batre el rècord anual d'intervencions quirúrgiques a la regió sanitària arribant a un total de 10.983, disminuint en un 17% el nombre de pacients en llista d'espera fora de termini. Segons el Departament, la totalitat de la cirurgia oncològica, el 99,7% de les intervencions de garantia -pròtesis de maluc, cataractes i pròtesis de genoll- i el 92% de la resta d'operacions s'executen en el termini d'accés garantit.

D'acord amb les mateixes dades, les proves diagnòstiques s'han incrementat el 2023 amb 16.431 proves realitzades, reduint en un 60% les persones que esperaven proves diagnòstiques fora de termini. Segons precisa el mateix Departament, durant l’any 2023 s’ha resolt el 100% de les persones que esperaven una electromiografia, s’ha reduït en un 85% la llista d’espera per a ecografies, el 70% de les persones que estaven en llista d’espera per a una colonoscòpia o el 50% de la llista d’espera per a ressonàncies.

En l'àmbit de les consultes externes, se n'ha registrat un total de 43.405 durant 2023, reduint en un 71% les consultes externes fora de termini. En especialitats com traumatologia, oftalmologia, cirurgia vascular o pediatria, la llista d’espera s’ha eixugat en més d’un 85%, asseguren. Durant el 2024, es preveu reforçar aquesta tendència gràcies al desplegament de l'anomenada programació per motius.