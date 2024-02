La Taula de l'Aigua de les Terres de l'Ebre recull propostes per millorar la gestió hídrica

La comissió territorial de la Taula Nacional de l'Aigua a les Terres de l'Ebre ha recollit una seixantena de propostes sobre la gestió de recursos hídrics al territori. Revisar i millorar la xarxa en baix dels municipis; modernitzar els regadius i fer-los més eficients; regular l'ús de l'aigua potable; reaprofitar l'aigua de la pluja en equipaments, edificis i indústries; i forçar la participació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) en la Taula Nacional de l'Aigua, en són algunes. En una segona sessió tècnica, que s'ha fet aquest dimarts a Tortosa, els representants institucionals i socioeconòmics que formen part de la comissió les han posat en comú a través de dos grups de treball.

La comissió també traslladarà mesures com regular l'obra nova per augmentar el reaprofitament de l'aigua i fer-ne un ús eficient; fer pedagogia per conscienciar la ciutadania sobre el consum de l'aigua com a bé escàs; o assegurar un cabal ecològic per al delta de l’Ebre. Òrgans com la Taula Nacional de l'Aigua demanen que tinguin caràcter "permanent" i que no només es convoquin en episodis de sequera. Des de l'Ebre també es reivindica més recerca, concertació territorial i coordinació, dissenyar un pla que optimitzi la gestió forestal, i una transició agroalimentària per adaptar conreus i fer-los més resistents.

La comissió l'encapçala la delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i el Departament d'Acció Climàtica, i hi participen les cambres de Comerç de Tortosa i Reus, l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre (AECE), PIMEC, les comunitats de regants de la Dreta de l'Ebre, l'Esquerra de l'Ebre, de la Terra Alta i del Xerta-Sénia, les organitzacions sindicals UGT, CCOO, USOC, Unió de Pagesos (UP) i JARC, el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'IRTA, l'Observatori de l'Ebre, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), la Plataforma en Defensa de l'Ebre (PDE) i SEO-Bird Life.

La tercera sessió prevista es farà al segon trimestre d'enguany per definir les conclusions que s'elevaran a la Taula Nacional de l’Aigua.