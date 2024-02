Noel Luna, el cantautor ampostí de la cançó ‘proposta’

Encara que va començar a tocar la guitarra passats els vint anys, Noel Luna ha viscut des de ben petit amb la música a casa. A Amposta, la seva ciutat de naixement, el seu pare hi havia tingut una botiga de discos. Eren els anys vuitanta. Després de més de trenta anys tancada, el Noel va decidir apujar de nou la persiana, combinant la gestió d’aquest negoci amb l’ofici de cantautor. «Em vaig iniciar l’any 2016 versionant cantautors de referència», explica el Noel. Entre aquests referents, detalla, en destaca dos noms: Paco Ibáñez, «a qui dec moltíssim, perquè escoltar-lo és el que em va fer decidir a llençar-me al món de la música», i Silvio Rodríguez, «cantautor universalíssim amb qui vaig descobrir el vessant literari de la música, obrint-me les portes a l’univers de la poesia pròpia».

L’any 2021, Noel Luna va publicar el seu primer disc, un treball homònim en què recollia una selecció de poemes musicats, així com diversos temes compostos per ell. Ara, ha desdoblat aquests camins i està treballant en dos nous treballs, «un que recollirà aquest vessant més trobadoresc o tradicional de musicar poemes», i un altre «amb cançons d’autoria pròpia».

El Noel se sent còmode amb l’etiqueta de cantautor. Les seves lletres, detalla, parlen «de les coses senzilles i els petits plaers de la vida», i les combina amb un repertori més vinculat al compromís i a la reflexió. Assegura que les escriu amb una visió humanista de la vida, tot afirmant que «la finalitat última de les meves lletres no és tant fer cançó protesta com cançó proposta, en el sentit de buscar un mitjà a través del qual es puguin vehicular idees que ens ajudin a avançar cap a una societat millor». En definitiva, subratlla, «la cançó entesa com una eina de compromís i de proposta».

De Noel Luna es diu que és el relleu natural d’Ovidi Montllor. El cantant ebrenc assegura que «és molt afalagador que et comparin amb persones a qui admires tant», apuntant que una de les principals afinitats amb el d’Alcoi podria ser el fet que «Ovidi Montllor tenia la seva pròpia veu i una personalitat pròpia, qualitats que tots els cantautors perseguim».

Noel Luna oferirà un concert el pròxim dimarts, a les 20.30 h, al teatre Fortuny de Reus. Actuarà ell tot sol, amb la seva guitarra, i presentarà el seu propi repertori, amb la promesa d’estrenar també un parell de temes fins ara inèdits.