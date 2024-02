Caixabank operarà les oficines bancàries mòbils als 25 pobles ebrencs que no en tenen

CaixaBank operarà les oficines bancàries mòbils dels 25 municipis de les Terres de l'Ebre on s'oferirà el servei, pobles petits que s'han quedat oficina financera. Els pobles on es desplaçarà l'oficina mòbil són Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls i Tivenys (Baix Ebre); Freginals, la Galera, Godall, Mas de Barberans i Masdenverge (Montsià); la Palma d'Ebre, Benissanet, Garcia, Ginestar, Miravet, Rasquera, la Torre de l'Espanyol i Vinebre (Ribera d'Ebre); i Arnes, Bot, Caseres, el Pinell de Brai, la Pobla de Massaluca, Prat de Comte i Vilalba dels Arcs (Terra Alta).

El servei ha de visitar un dia al mes aquests municipis. Als pobles petits s'hi haurà d'estar un mínim de mitja hora, una hora almenys en els de més de 250 habitants. Les oficines bancàries mòbils permetran als clients de qualsevol entitat realitzar tots els serveis propis d'una oficina bancària: retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris; consultar moviments i saldo i obtenir extractes de comptes bancaris, entre d'altres.

A més, també prestaran una atenció personalitzada en la gestió tant dels comptes com d'altres productes bancaris i financers d'actiu, passiu i d'intermediació. El servei es posarà en marxa en nou mesos, com a màxim. Els cinc lots del contracte s'han adjudicat per dos anys prorrogables a dos més i per un import de 990.920 euros anuals. El cost del servei serà compartit per la Generalitat i les entitats adjudicatàries. Els ajuntaments determinaran la ubicació per a la prestació del servei.