L’ACA avalua totes les vies per garantir aigua, inclòs el transvasament, però recorda que el Govern l’ha descartat

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha avaluat totes les possibilitats tècniques per garantir disponibilitat d’aigua, incloent la connexió entre la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona i la xarxa de l’ATLL, però alhora recorda que tant el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja han rebutjat aquesta opció. Fonts de l’agència han argumentat a l’ACN que obres com l’ampliació de la potabilitzadora del Besòs proporcionen la mateixa quantitat d’aigua que un transvasament de l’Ebre. Segons publica ‘El Periódico’, el director de l’ACA, Samuel Reyes, va proposar al Govern almenys en tres ocasions portar aigua de l’Ebre fins a Barcelona.

Ho hauria fet, segons el diari, en reunions de la Comissió Interdepartamental de Sequera, on també va advertir del rebuig social que podria generar aquesta mesura. El cost seria d’uns 200 milions d’euros i la infraestructura podria estar construïda en un any i dos mesos.