El CSN valida «amb condicions» el pla de Repsol de desmantellament parcial de la plataforma petrolífera Casablanca

El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha «apreciat favorablement amb límits i condicions» el pla de desmantellament parcial per l'abandonament dels pous petrolífers submarins de la plataforma Casablanca presentat per Repsol Investigaciones Petrolíferas SA (Ripsa), titular de la plataforma.

El projecte preveu el segellament i abandonament definitiu dels vuit pous submarins associats a l'explotació marina de producció d'hidrocarburs. L'informe del CSN inclou els límits i condicions que estableix a Repsol respecte les propostes d'actuació «de protecció radiològica i vigilància de les possibles exposicions a la radiació natural present en els materials residuals que es generin del desmantellament».

La plataforma Casablanca està situada 44 quilòmetres mar endins de la costa de Tarragona i va cessar l'explotació el 2021. La companyia va presentar la sol·licitud al CSN per complir amb la declaració d'impacte ambiental, que ja especificava que el titular havia de presentar un pla de desmantellament validat per l'organisme nuclear.

Adaptació de les nuclears d'Ascó

Per altra banda, el CSN també ha «informat favorablement, amb una condició», la sol·licitud presentada per l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II (ANAV), per adaptar les especificacions tècniques de funcionament a l'estàndard de la Comissió Reguladora Nuclear d'Estats Units de les centrals d'Ascó I i Ascó II. «Aquesta instal·lació és l'última de les centrals nuclears espanyoles que duu a terme aquest procés d'adaptació», ha apuntat el CSN en un comunicat. Aquest procés d'adaptació de la central nuclear d'Ascó ha durat més de cinc anys.