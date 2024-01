Liciten la prova pilot per saber quants sediments poden transportar els canals de reg del delta de l'Ebre

Acció Climàtica licita un estudi sobre la capacitat de transport de sediments dels canals de reg del delta de l'Ebre. El pressupost de la licitació és de 353.219 euros i es poden presentar les ofertes fins al 15 de gener. El projecte tindrà finançament dels Next Generation. L'estudi permetrà fer una estimació del volum màxim de llims que podrien moure's pels canals i com es dipositarien als arrossars.

«Caracteritzarem els sediments, la quantitat, els cabals per dipositar-los als arrossars i donar fermesa a la zona del Delta», ha explicat Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica. El Departament també licitarà un estudi de 222.006 euros per saber l'efecte que això tindrà a espècies vives com els peixos.

La licitació de l'estudi i el contracte sobre la capacitat de transport dels sediments als canals de reg del Delta el fa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). El projecte està inclòs en el tercer pilar de l'Estratègia Delta, la mobilització de sediments i «la capacitat de mitigar els efectes de la subsidència» de la plana deltaica i la pujada del nivell del mar.

La prova vol fer passos endavant respecte a la previsió del darrere Pla Hidrològic de l'Ebre de fer una prova pilot amb un sistema de by-pass (transport amb canonades) per mobilitzar els sediments atrapats dins de l'embassament de Riba-roja i recuperar el trànsit de sediments des dels embassaments fins al Delta i el mar.

Després d'aconseguir els permisos de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), «que han costat tramitar», Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica, defensa que es troben en «un punt clau» perquè, quan tinguin els resultats d'aquests estudis, «la CHE entendrà que s'ha de mobilitzar els sediments».

L'estudi preveu determinar com es mouen els sediments més fins, els llims, i com arriben als camps d'arròs, i «donar eines de gestió per maximitzar aquesta sedimentació de llims als arrossars». Es farà en tres fases.

Primer es recopilarà la informació existent, es faran treballs de topografia de la xarxa de canals, el model, el calibratge i la seva validació. Es definiran els escenaris i estimacions de transport a partir de tres variables (cabal, concentració de sediment i diàmetre de partícula) per modelar un nombre important d'escenaris per determinar la capacitat màxima de transport dels canals segons els diferents diàmetres de partícula de sediment analitzats.

En segon lloc, s'identificaran les àrees prioritàries del delta de l'Ebre per aportar sediments, la gestió de la xarxa de canal de reg i la quantitat de sediment transportat fins a les àrees prioritàries seleccionades. Finalment, es redactaran i entregaran les conclusions. El termini estimat és de 24 mesos.