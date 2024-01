Els embassaments de l'Ebre se situen al 62,2% de la seva capacitat, per sota de la mitjana dels últims cinc anys

Els embassaments de la conca de l'Ebre acumulen unes reserves de 4.851 hectòmetres cúbics d'aigua, un 62,2% de la seva capacitat total. Es tracta d'una xifra lleugerament inferior a la registrada fa una setmana, quan van marcar el pic més alt de l'any hidrològic en curs amb 4.888,7 hectòmetres cúbics. Segons les dades facilitades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), just fa un any les reserves marcaven el seu mínim del període quinquennal entre 2019 i 2023: 3.468 hectòmetres cúbics i un 44,5%-. Tot i això, en tots dos casos les reserves d'aigua de la conca segueixen per sota de la mitjana d'aquests últims cinc anys: 5.024 hectòmetres cúbics, un 64,4%.

La baixada de volum embassat més destacada és la que registra el pantà de Mequinensa, que si bé es manté en un 81,9% de la seva capacitat -amb 1.124,5 hectòmetres cúbics- en perd 37,65 respecte fa una setmana. El de Riba-roja, amb 200,8 hectòmetres cúbics, se situa en un 95,8%, guanyant 5,81 hectòmetres cúbics.

A la subconca del Segre, Rialb, amb 98,8 hectòmetres cúbics emmagatzemats -un 24,5- incrementa 7,12 hectòmetres cúbics durant els últims set dies. Canelles puja 1,2 hectòmetres cúbics i queda en 107,5 hectòmetres cúbics embassats, un 19,9%. Escales baixa 3,98 i es queda als 107,5 -70,6%- mentre que Santa Ana suma 6,74 hectòmetres cúbics més, fins els 120,8 -un 51,1%-.

Per últim, Tremp en perd 7,93 i es queda en 149,7 -un 66% de la seva capacitat-, Camarasa en guanya 9,39 arribant als 93,1 hectòmetres cúbics -un 57%- i Oliana en perd 2,77 situant-se en 45,7, u n 54,2%.