La grossa de Nadal cau per primera vegada a l'Ebre amb dècims a Tortosa i Horta de Sant Joan

Onze dècims de la grossa de Nadal s'han venut a les Terres de l'Ebre. L'administració número dos de Tortosa, Loteries de l'Ebre, ha venut una sèrie del 88008 i l'estanc d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) ha venut un únic bitllet per màquina. És la primera vegada que un bon pessic del primer premi de la rifa de Nadal. El 2018 s'havia venut un dècim a Camarles (Montsià). A les portes de l'administració tortosina s'hi ha aplegat la premsa, algun veí que ha felicitat els administradors, però cap dels afortunats s'ha apropat als punts de venda amb el número guanyador. Als dos establiments creuen que els premis podrien haver marxat fora de les dues poblacions, perquè molta "gent de pas" ha comprat bitllets.

A l'administració número 2 de Tortosa ja estaven tancant quan s'han assabentat que havien venut bitllets premiats amb el primer premi de la rifa de Nadal. "Ens ha agafat per sorpresa", ha apuntat Josep Pla, treballador de l'establiment. A part de la premsa i algun veí encuriosit que s'ha apropat a preguntar i a felicitar els administradors, no ha aparegut cap dels afortunats per l'establiment del Mercat Municipal de la capital ebrenca. A les portes de Loteries de l'Ebre hi ha hagut la celebració habitual amb cava.

"Ens hauria agradat repartir una mica més, però tot té un principi", ha apuntat Pla. A Loteries de l'Ebre havien venut un quart premi l'any 2019, però ara amb la grossa de Nadal confien que "els coneguin més i la gent hi vagi a comprar més". L'administració ha venut enguany més de 29.000 dècim del sorteig de Nadal, una xifra similar als anys a anterior que confien que creixi a partir d'ara, i que es noti amb les vendes de la rifa de Reis.

Aquest efecte de crida és el que la propietària de l'estanc d'Horta de Sant Joan, Mar Gil, també confia que provoqui la venda d'un dècim del guanyador 88008, per la màquina de Loteries i Apostes de l'Estat que regenta. Al municipi terraltí tampoc se sap si l'agraciat amb el primer premi de la rifa nadalenca és un veí del poble o algun ciutadà de pas.