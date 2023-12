L'esturió torna a nedar pel riu Ebre mig segle després

Una quarantena d'esturions neda ja Ebre avall. Feia més de mig segle que l'espècie ancestral s'havia extingit al riu. Els depredadors i sobretot els obstacles dels assuts i les preses que es van anar construint van ser una barrera i un fre a la reproducció d'aquests peixos migradors. Els nous exemplars han vingut de França i han estat uns vint dies aclimatant-se al centre aqüícola de l'IRTA de la Ràpita (Montsià).

La soltada s'ha fet la platja fluvial de Tivenys (Baix Ebre) davant una gran expectació. Després de créixer al litoral deltaic, tornaran en quinze anys riu amunt, a reproduir-se. "És un dia històric per a les Terres de l'Ebre, per al riu i per al projecte MigratoEbre", ha remarcat la directora de l'IDECE, Norma Pujol.