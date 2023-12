El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre: «La interconnexió de conques no és la solució i no l'acceptarem»

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvadó, rebutja la petició del lobby de col·legis professionals que reclama la interconnexió de la conca de l'Ebre i les conques internes per fer arribar aigua del minitransvasament del CAT (Consorci d'Aigües de Tarragona) a Barcelona.

Salvadó ha insistit que es tracta «d'una proposta simplista», que oblida molts condicionants i altres usos del recurs, com l'agrícola o l'ambiental. «Un transvasament estructural d'una conca a l'altra no és la solució per abordar les necessitats hídriques de l'àrea metropolitana», ha remarcat. «No ho acceptarem», ha asseverat. El delegat ha defensat que de model de gestió del Govern ha permès resistir més de 30 mesos de sequera, més del doble el 2008.

Aquesta estratègia per fer front a una greu sequera es basa aquest cop en «apostar per la potabilització, dessalinització i recuperació d'aigua». «Aquesta és l'estratègia del Govern per solucionar les necessitats d'aigua de boca de tot el país», ha defensat. Salvadó també ha reconegut que dependrà de la climatologia i de la capacitat del Govern per posar en marxa més plantes potabilitzadores i dessalinitzadores que calgui aplicar «mesures alternatives», depenent com es vagi executant aquesta estratègia i perduri i s'agreugi la sequera.

«El Govern té la responsabilitat de garantir que una àrea amb 5,5 milions de ciutadans no es quedin sense aigua i la nostra estratègia està clara: dessalinització i potabilització», ha assenyalat el delegat ebrenc. Albert Salvadó ha defensat que «no cal un transvasament de conques per garantir l'aigua de boca a tot Catalunya» perquè existeix, «per sort», tecnologia que «dona moltes més alternatives, més sostenibles i més sensates» per garantir aigua «de qualitat», de forma «perdurable en el temps», fet que el transvasament «no garanteix». «Aquesta és l'opció del Govern, claríssimament», ha dit.