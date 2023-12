Territori posarà en marxa el 2024 l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre tindran l'any vinent la seva Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) que possibilitarà els usuaris accedir a la integració tarifària. La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat aquest dijous durant una reunió de la Taula de Mobilitat del territori la posada en marxa de l'ATM, d'acord amb un model de governança on participaran també els ens locals ebrencs. Segons el Departament, les Terres de l'Ebre s'integraran tarifàriament amb el Camp de Tarragona a partir de juny del pròxim 2024 i entraran a formar part del procés previst implantar a tot el país el 2025. La creació de l'ATM, la cinquena de Catalunya, era una reivindicació històrica dins de l'exigència de millores dels serveis de transport públics.

Si bé el Departament parla dels pròxims mesos, encara no hi ha data concreta per a la posada en marxa oficial d'una ATM que, a diferència d'altres zones de Catalunya, no coincidirà amb els límits administratius provincials i reconeix específicament la "realitat territorial" de l'Ebre. Una "fita històrica", segons ha volgut remarcar Capella a la finalització de la reunió de la Taula de Mobilitat que ha abordat la qüestió amb administracions locals, Institut per al Desenvolupament de les Terres de l'Ebre (Idece) i altres representants del Govern.

L'entrada en funcionament efectiva aquest pròxim 2024 ha de donar compliment al resolució aprovada pel Parlament el juny passat. Abans s'han d'ultimar els detalls sobre el consorci amb les administracions locals que haurà de coordinar el transport públic de viatgers a les quatre comarques. L'organisme serà el responsable de determinar les tarifes i executar el Pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre, que s'està redactant.

Capella ha explicat que la nova ATM suposarà la creació d'un "grup de treball multidisciplinari, estratègic, econòmic, tècnic i jurídic". També ha subratllat que la incorporació d'ajuntaments i ens locals busca apropar-se a una fórmula de "governança" del transport pública vinculada al territori i amb criteris de "proximitat".

Més enllà de l'estructura institucional, el nou ens permetrà també posar en marxa de forma efectiva la integració tarifària del sistema de transport públic de les Terres de l'Ebre. En una primera fase, amb l'ATM del Camp de Tarragona, a partir de juny o juliol i al llarg del segon semestre de 2024, un cop tots els operadors tinguin instal·lat el sistema de la T-Mobilitat Catalunya. De cara al 2025, s'englobaria dins de la posada en marxa de la integració tarifària prevista a tot el país.

Això, segons ha subratllat Capella, hauria de beneficiar "milers de persones" que veurien reduccions de preu pels bitllets de transport públic i gaudir també de serveis ferroviaris amb bitllet integrat. Concretament, la integració inicial ha de suposar la creació de la nova zona 3 al sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, format les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta. La mesura possibilitarà els desplaçaments pel territori integrat i transbordaments amb una única targeta. Serà aplicable als autobusos urbans, interurbans i serveis ferroviaris del territori. Els usuaris també podran adquirir els títols integrats, inclòs la T-jove per als menors de 30 anys i també del títol de transport T-16, vàlid dels 4 als 16 anys, ambdós inclosos.

El Departament preveu que aquesta integració tindrà un cost anual de 2.720.450 milions d’euros. Amb 182.000 habitants al territori, el sistema de transport públic ebrenc va registrar fins al 31 d’octubre d’aquest 2023 un total d’1.328.075 viatgers, un augment del 16% respecte a tot el 2022 i d’un 29% respecte a tot el 2019, abans de la pandèmia. En aquest mateix període, al corredor entre les Terres de l’Ebre i Tarragona van ser 105.861 viatgers, un 23,6% més que tot el 2022 i un 29,7% més que tot el 2019.

Sense notícies sobre les millores

De moment, però, la posada en marxa de l'ATM no suposarà, per ella mateixa, una millora de la qualitat dels serveis de transport públic al territori, segons ha reconegut la mateixa consellera. Entitats com la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat recorden, en aquesta línia, la necessitat de disposar ja del Pla director de mobilitat com a eina que permeti al nou organisme poder implementar millores en l'ordenació del sistema de transport i fer front als greus dèficits que arrossega. Especialment, pel que fa a les freqüències o serveis de llarga distància, com el restabliment dels trens Avant o l'aturada de l'Euromed, que ha reclamat l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan.

"Continuem treballant per continuar millorant les freqüències", ha assegurat la consellera, tot apuntant que s'estan revistant les concessions antigues del sistema públic de transport i que aquestes s'han d'adaptar tecnològicament als nous temps. "En mitja distància i llarga distància, de moment, podem decidir poca cosa, però fem les reclamacions al responsable, el nou Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible", s'ha escudat. Capella s'ha compromès a "traslladar" al nou ministre, Òscar Puente, les reivindicacions del territori en una pròxima reunió a principis d'any.