La crònica
Un altre Tots Sants que escriu la història dels castells
Els Castellers de Vilafranca signen la millor actuació de la història, mentre Xiquets de Tarragona, Capgrossos de Mataró i Moixiganguers d’Igualada no poden completar tots els seus objectius
Per molts adjectius que s’utilitzin per definir l’actuació de Tots Sants dels Castellers de Vilafranca, el simple repàs dels quatre castells que van completar serveix per adonar-se de la transcendència de la jornada: 4de9sf, 3de10fm, 4de10fm i Pde8fm. A més, amb un intent de 9de9f per entremig. Queda a la imaginació de cada lector posar un adjectiu al pòquer dels Verds, que van fer la millor actuació mai vista fins el moment amb la puntuació del Concurs de Castells 2024. Amb la puntuació del certamen de 2026 quedaria segona per darrera de la Santa Úrsula 2019 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
L’inici dels Castellers de Vilafranca ja va sorprendre perquè va ser «a la vallenca», amb el 4de9 sense folre, un castell que no carregaven des de 2022 i no descarregaven des de 2019. Es va demostrar amb l’execució que la confiança era màxima i el van completar amb una feina extra sobretot amb la sortida del pom de dalt i les sisenes superant amb coratge aquests moments crítics. Amb aquesta injecció d’autoestima van encarar el repte del 9de9 amb folre, que ja havien carregat per Sant Fèlix però mai s’ha descarregat a la història dels castells. L’estructura mastodòntica va pujar amb problemes en algunes zones i, en el moment que l’enxaneta es disposava a fer la segona de les tres aletes, va cedir per un de les torres. La caiguda no va ser dolenta perquè no va generar cap lesionat i, per tant, van seguir amb el seu programa d’objectius.
Cada ronda continuava sent un gran repte perquè el 3de10 amb folre i manilles de la tercera tenia també un alt component psicològic després dels tres intents desmuntats de Sant Fèlix i la caiguda a Tarragona per la diada de Santa Tecla-El Primer Diumenge. Aquesta vegada les coses van anar molt diferents i el castell va recordar el que van descarregar a Vilanova i la Geltrú a principis d’agost. Descarregat amb les maneres que ens havien acostumat en el seu historial, van completar-lo per vint-i-cinquena vegada en la seva trajectòria. En tres rondes tenien a la butxaca dos castells extraordinaris, però tenien més gana.
A la quarta ronda ja van trucar definitivament a la porta de la història intentant el 4de10 amb folre i manilles. Uns dies abans el va descarregar la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Santa Úrsula i els Castellers de Vilafranca els van replicar. Un castell èpic i, fins i tot, miraculós perquè abans de carregar van tenir cops molt durs que gairebé el trenquen i a la descarregada la gestió del tronc va ser excel·lent per completar-lo. D’aquells castells per mirar i tornar a mirar perquè semblaven destinats a caure. En aquest moment els Castellers de Vilafranca igualaven l’actuació de la Colla Vella per Santa Úrsula 2016 descarregant els dos castells de 10 i el 4de9sf, però els faltava la cirereta, el pilar de 8 amb folre i manilles, un repte no menor perquè no el provaven des de Sant Fèlix. La descarregada va cobrir d’èxtasi la plaça de la Vila, tant per part dels Verds com del públic vilafranquí. Amb la puntuació del Concurs de Castells 2024 era la millor actuació de la història, amb els punts del Concurs 2026, segona millor actuació de tots els temps després de la Santa Úrsula 2019 dels rosats quan van fer 2de8sf, 3de9sf(c), 4de9sf i Pde8fm.
Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d’Igualada i Xiquets de Tarragona arribaven a plaça també amb molta ambició, però les coses no els van acabar de sortir com volien. Els mataronins van complir amb la tripleta màgica: 3de9 amb folre, 4de9 amb folre i 5de8 que es coneixen de memòria i no els generen massa problemes. No van poder assaltar la gamma extra en forma de 5de9 amb folre per la falta de camises i uns últims assajos que no van acabar d’anar com volia el cap de colla. Tot plegat, els va obligar a aparcar aquest objectiu.
Els igualadins van començar de la millor manera descarregant el seu millor 4de9 amb folre de la temporada i quan es van encarar a l’altre bàsic de nou, el 3de9 amb folre, l’execució no va anar igual. El van provar dues vegades. Primer un intent desmuntat a causa d’una fuetada que gairebé el trenca i després un intent que va quedar lluny de l’objectiu. La colla, que debutava per Tots Sants, va redirigir perfectament l’actuació descarregant de manera excel·lent el 2de8f i el 5de8.
Finalment, els Xiquets de Tarragona van tornar a mostrar la cara que els persegueix des de la temporada passada. Un bon inici amb un 7de8 de garanties i que semblava que els donava l’impuls necessari per fer el 4de9 amb folre a la segona ronda, es va esvair amb la doble ensopegada amb el castell de nou. El primer desmuntat tenia tota la canalla dalt i estava un pas de coronar-se, el segon va pujar amb molts dubtes i el van tirar enrere molt abans. Van acabar amb el 4de8 i el 3de8 i tanquen la temporada sense anotar-ser el castell de nou al seu currículum 2025.