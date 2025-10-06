La jornada
La Colla Vella i la Joves de Valls excel·leixen a Reus amb el 4de9 sense folre
La diada del Mercadal es va haver de suspendre al final de la tercera ronda a causa de l’alt nombre d’atencions mèdiques que va col·lapsar els serveis sanitaris
No és gens fàcil resumir en unes línies tot el que va passar dissabte a la Diada del Mercadal de Reus. Des de l’èxtasi dels 4de9sf dels Xiquets de Valls a la suspensió de la diada, passant pels castells de garanties que no van sortir, els intents que es mereixien més, els intents que són aprenentatges de futur, l’estat de forma dels Verds, la falta de gent d’uns Capgrossos ambiciosos o les reflexions organitzatives sobre el que va passar d’inici i al final. Un còctel de sensacions i emocions molt intenses d’una diada imprescindible des de fa unes temporades al calendari casteller.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls va tornar a demostrar el seu extraordinari domini amb dues estructures de gamma extra que tenen una gran dificultat. El primer, el 5de9f, que a Reus va tornar a tenir la seva millor versió per descarregar-lo per desena vegada aquesta temporada. El seu millor any amb aquest castell era el 2017 quan en van completar nou, però aquest 2025 ja l’han superat arribant als deu.
De fet, va ser el primer castell que es va descarregar a l’actuació amb el neguit que això suposava després d’un intent de la Joves, un intent desmuntat dels Xiquets de Reus i un carregat dels Verds. A la segona ronda van tornar a controlar a la perfecció el 4de9sf. Els va donar problemes la quadratura i el van pujar amb el tercer peu, però a partir d’aquí l’excel·lència va ser de manual.
El coneixen, detecten els moments crítics, gestionen la descarregada i, fins i tot, es diverteixen. Va suposar, a més, el gamma extra número 200 descarregat en el seu historial. A la tercera ronda van fer l’intent de la dimensió desconeguda, el 9de9f. Un castell només intentat i carregat pels Castellers de Vilafranca.
Els rosats el van encarar amb l’energia de les dues primeres rondes i van conèixer de primera mà tots els problemes que van sorgint, que no són pocs. Van col·locar dosos, però l’estructura va cedir. Un aprenentatge de cara a la diada de Santa Úrsula. Ja no van poder provar cap castell més a causa de la suspensió de la diada per col·lapse dels serveis sanitaris.
Els Castellers de Vilafranca no estan en un bon moment de forma i la prova més clara va ser el primer castell que van plantar a Reus, perquè el 5de9f és el seu castell estrella de la temporada i només va quedar en carregat. Van pujar-lo fregant la perfecció, segurament un dels millors de la temporada, però amb la segona aleta, el castell es va complicar pels pisos superiors i es va acabar trencant.
Volien repetir l’actuació de Barcelona feta uns dies enrere, però la caiguda els va condicionar l’ordre, de manera que a la segona ronda van anar a per un 9de8 que no els va donar cap problema. Els Verds van ser l’única colla que va poder fer tres castells i a la tercera ronda van descarregar també un bon 4de9f.
La Colla Joves Xiquets de Valls va ser l’encarregada d’obrir plaça i ho va fer amb un castell que han fet amb seguretat durant tot l’any, el 2de9fm. L’estructura inferior es va mostrar molt segura i consistent, però en el moment que l’enxaneta es preparava per encavalcar-se i carregar el castell, va cedir pels pisos superiors.
La mostra més clara de la consistència del dos va ser que tant el folre com les manilles van quedar dretes i no va cedir ningú. Un contratemps, que els va obligar a reconduir l’actuació amb el 4de9f, descarregat sense dificultats i confirmant d’aquesta manera el creixement amb aquest castell respecte altres temporades.
De fet, aquesta temporada els vermells han mostrat creixement i ambició tot i les adversitats i la tercera ronda de Reus va ser el millor exemple. Van descarregar un dels millors 4de9sf que se’ls recorda una minuts després que els seus rivals vallencs també l’haguessin completat.
No era un moment fàcil, però va mostrar unes mides fantàstiques, va tenir una gestió immillorable i va deixar entreveure novament la confiança que els generen els castells sense folre. Per això el van celebrar com tocava. Però ja no van tenir l’opció de portar cap altre castell a plaça a causa de la suspensió de la diada.
Els Capgrossos de Mataró tenien clar que el seu principal objectiu era descarregar els dos castells bàsics de nou i, en funció de les camises a plaça, portar un castell de gamma extra. La primera premissa la van complir a la perfecció, a la segona ja no van poder aspirar.
Van obrir plaça amb el 3de9f, que només va tenir un detall que va fer encongir el cor a la plaça: en el moment que l’enxaneta s’encavalcava per coronar l’estructura va relliscar, semblava que es despenjava, però va poder recuperar la posició per completar la seva missió. Magistral l’enxaneta i el pom de dalt. La resta de pisos del castell, no va notar res.
A la segona ronda van descarregar fàcilment el 4de9f, el tercer que fan aquesta temporada, i quan es disposaven a provar el 5de8 a la tercera ronda, ja no ho van poder fer. Al seu programa estava apuntat el 5de9f en aquesta tercera ronda, però la falta de camises pròpies ho va impedir.
Finalment, els Xiquets de Reus no van tenir sort amb el castell de nou, tot i demostrar que el portaven perfectament treballat de l’assaig. Van fer dos intents desmuntats a les dues primeres rondes.
El primer, amb sisens col·locats, el van tirar avall per alguna ordre des de dins el folre com ells mateixos van explicar, mentre el segon es va quedar a les portes perquè ja s’havia situat l’acotxador i només quedava l’encavalcada de l’enxaneta per coronar-lo.
La sensació general és que el carregaven segur amb opcions de descarregar-lo, perquè el van desmuntar sense complicacions. Una veritable llàstima, però després ja no el van tornar a intentar i van poder fer només el 3de8 a la tercera ronda. Dissabte 25 d’octubre tenen la diada de la colla i podria ser un bon moment per tornar-lo a provar.
La diada del Mercadal deixa, per tant, moltes reflexions castelleres per les estructures fetes, les carregades, les intentades i les no provades, però també la reflexió organitzativa perquè la diada va començar amb retard i va acabar-se abruptament.