Prèvia del cap de setmana
La diada del Mercadal aspira a tot
Castell de nou dels Xiquets de Reus, gamma extra de Capgrossos de Mataró i Castellers de Vilafranca i castells sense folre i de 10 dels Xiquets de Valls, possibles protagonistes a Reus
Reus es prepara per viure aquest dissabte una de les diades marcades en vermell al calendari i que, a priori, presenta un dels millors cartells de la temporada, de colles i de castells. Les cinc protagonistes volen portar a plaça un ventall d’estructures tan ampli i imponent que, en cas, d’assolir-se, pot convertir la diada del Mercadal 2025 en la millor des de la seva creació a finals dels 90.
Obrirà cadascuna de les rondes la Colla Joves Xiquets de Valls que assegura castells que domina a la perfecció com el 2de9fm i el Pde8fm, que aquesta temporada ja han fet en vàries places diferents. El salt de qualitat podria ser en forma de castells sense folre, ja que el seu cap de colla va apuntar després de la diada de La Mercè a Barcelona que el 4de9sf i el 2de8sf també entrarien en el seu programa. És l’única colla que aquesta temporada ha provat els dos i els va descarregar junts, per primera vegada en el seu historial, a la diada de Sant Fèlix. Completar els quatre castells representaria per a la Joves repetir la millor actuació de la seva història.
Els Xiquets de Reus somien en el castell de nou. És el seu gran i principal objectiu. Les proves de les últimes setmanes a l’assaig caminen cap al 3de9f, un castell que a la post pandèmia només han fet una vegada, al concurs 2024. Però no serà la seva aposta de sortida, sinó que ho serà el 5de8 que han passejat amb confiança durant tota la temporada. En porten set i el seu rècord en un any són els nou de la temporada 2015. Ara volen, com a mínim, igualar-lo en les diades que els queden per acabar el 2025. A la segona ronda si que està previst l’assalt al castell de nou. Per a la tercera presentaran un altre castell que ja han fet enguany dues vegades, el 2de8f, però si tot va perfecte a les dues primeres rondes, no es pot descartar un intent del 4de9f. No està com el 3de9f, dependrà de l’últim assaig però també l’han tastat al local i no volen apartar-lo encara.
Castellers de Vilafranca és la colla que genera més dubtes a hores d’ara després de les diades de Sant Fèlix i Santa Tecla – El Primer diumenge de Festes, on el seu gran objectiu, el castell de 10, no es va materialitzar. A La Mercè van recuperar sensacions amb la gamma extra i han fet una campanya intensa durant la setmana per portar molta gent a l’assaig i a la diada d’aquest dissabte. Podria tornar a ser una opció el 3de10fm a la plaça del Mercadal? 5de9f, 2de9fm i 9de8 són garanties per veure’s a Reus, però tenint en compte el compromís de l’actuació, el castell de 10 també es pot convertir en una opció. De fet, abans de Tots Sants no tenen la possibilitat de treure’l a plaça en una altra diada.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls està tocant moltes tecles a la vegada, que ha de repartir entre la diada del Mercadal, la diada de final de temporada de la CC de Sant Pere i Sant Pau i, sobretot, Santa Úrsula. Els dos castells de 10, els dos castells sense folre i el 9de9f són els grans castells bandera per aquest tram final, però tenen en cartera per si no arriba algun d’aquests el 4de9fp, el 5de9f i el 9de8. Tot plegat rematat amb el Pde8fm. A Reus l’opció més lògica podria ser fer un castell sense folre, un castell de 10 i un gamma extra com el 5de9f que els permetria arribar amb algun dels deures fets al dia 26 d’octubre.
Finalment, els Capgrossos de Mataró, que sempre actuaran en cinquena posició, tenen el programa clar des de fa uns dies. Als dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, que ja van fer diumenge passat a Lleida, li volen sumar la gamma extra en forma de 5de9f. Aquesta temporada el van descarregar a la seva diada de Les Santes i ja el van fer a Reus l’any 2017. Ara el volen repetir per completar una de les seves millors diades de l’historial.