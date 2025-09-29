La jornada
Els Xiquets de Valls dominen les diades de Barcelona i Lleida
La Joves va tornar a repetir manilles per la Mercè gràcies al 2de9fm i el Pde8fm somiant amb el castell de 10, mentre la Vella va insistir amb el 5de9f i el 9de8 pensant en el 9de9f
Nou castells de gamma extra, sis castells de nou, quatre castells de gamma alta de vuit, cap caiguda i tres colles fent les millors actuacions de l’any és el balanç fàcil i ràpid que van deixar dues diades, la Mercè a Barcelona i Sant Miquel a Lleida, que es van liquidar en poc més de tres hores.
En total, es van fer 28 castells i només un va quedar en intent desmuntat, un 4de9f. Joves de Valls, Verds, Colla Vella i Capgrossos arriben preparades per una diada del Mercadal de dissabte vinent que promet novament grans castells.
La Colla Joves Xiquets de Valls va tornar a ensenyar a Barcelona el seu domini amb les manilles repetint l’actuació que ja havia completat per Sant Joan i Firagost a Valls i a la Festa Major d’Igualada. I ho va fer seguint la mateixa pauta. D’entrada un excel·lent 3de9f que continua demanant un pis més de cara a Santa Úrsula.
A la segona ronda van descarregar el millor 2de9fm que es va veure a la plaça Sant Jaume aplicant algun canvi respecte els altres que havien fet i abans del pilar de mèrit van completar un altre 4de9f per arribar ja al vint-i-tresè castell de nou de l’any. El Pde8fm va servir per rubricar la millor actuació que han fet mai a Barcelona.
Els Castellers de Vilafranca van recuperar la fortalesa amb els castells de gamma extra que havien demostrat abans de Sant Fèlix. Un 5de9f que es coneixen de memòria els va servir per començar la seva actuació com havien fet anteriorment a Vilanova, El Catllar o Tarragona.
El castell, però, que els va donar més feina del dia va ser el 2de9fm, ja que en el moment que l’enxaneta coronava l’estructura va tenir una rebrincada que semblava que el tirava a terra. Una feina extraordinària de tot el tronc i les manilles va mantenir la torre en equilibri. A la tercera ronda el 9de8 va tornar a ser un tràmit còmode i van tancar amb un renovat Pde6, que han d’accelerar per intentar arribar al Pde8fm per a la diada de Tots Sants.
Els Minyons de Terrassa van fer per La Mercè la seva millor actuació de la temporada. I ja d’inici van mostrar l’ambició, quan van descarregar el seu primer 5de9f de l’any. El mes de juliol, a la seva festa major, els va quedar carregat però a Barcelona es va veure un castell molt millorat.
Igual que els va passar als Verds, el 2de9fm és l’estructura que els va obligar a fer una feina extra, perquè també va patir un moviment de tota l’estructura que gairebé el trenca. Tot i això, van poder també salvar aquest moment crític per descarregar-lo per quarta vegada aquest 2025. Un 3de9f que apunta clarament a castell de 10 i el Pde6 van rematar la seva actuació.
Finalment, els Castellers de Barcelona van marxar de plaça amb una doble sensació: satisfacció per completar la seva millor actuació de la temporada especialment gràcies al 2de8f, que van tornar a descarregar gairebé dos anys després, però frustració perquè no van poder revalidar els galons de nou, ja que el 4de9f es va quedar en intent desmuntat molt aviat, amb sisenes col·locades.
A Lleida, la Colla Vella dels Xiquets de Valls va descarregar a la primera i segona rondes el 5de9f i el 9de8 dibuixant clarament el camí cap al 9de9f, que podria arribar a Reus pel Mercadal o a Valls per Santa Úrsula. El cinc es va haver de treballar molt més que el nou, però els van poder tornar a sumar al currículum de la temporada per novena i tercera vegada, respectivament.
A la tercera ronda van ensenyar un 3de9f que també apunta a 3de10fm per a les pròximes diades. El pilar de mèrit final va ser de 7 amb folre deixant per a una altra ocasió el Pde8fm. Aquesta actuació és la millor que s’ha fet mai a Lleida, superant la que havien fet els mateixos rosats l’any 2017.
A la plaça de la Paeria, els Capgrossos de Mataró es van retrobar amb els castells de nou que no feien des de juliol a la seva festa major de Les Santes. Al 3de9f i 4de9f li van sumar el 5de8 a la tercera ronda.
Especial atenció mereix el quatre, que van descarregar tot just per segona vegada enguany. Nens del Vendrell i Castellers de Lleida van replicar la mateixa actuació amb el 7de8 com a castell més destacat. Pels lleidatans, la millor de la temporada.