Prèvia del cap de setmana
Un ull a La Mercè i l’altre a Sant Miquel
El 5de9f podria ser el gamma extra estrella del cap de setmana perquè el podrien tenir en cartera Minyons de Terrassa i Castellers de Vilafranca a Barcelona i Colla Vella a Lleida
Al bon aficionat casteller li agradaria poder-se dividir per assistir aquest diumenge al migdia a una doble jornada que es planteja especialment interessant per comprovar quin és l’estat de forma d’algunes de les colles puntures del país, però també per dibuixar quin pot ser el seu futur més immediat. Les dues colles de Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i els Minyons de Terrassa participen a les diades de la Mercè a Barcelona i Sant Miquel a Lleida, on les colles locals també volen la seva quota de protagonisme i els Capgrossos de Mataró i els Nens del Vendrell voldran recuperar les bones sensacions del primer tram de la temporada.
La plaça Sant Jaume acollirà una diada amb quatre colles, una més que la temporada passada, amb la incorporació dels Verds que no participaven a la Mercè de colles convidades des de 2019. El seu programa serà similar al que presentaran els Minyons de Terrassa ja que les dues colles tenen en cartera castells de gama extra com el 2de9fm i el 5de9f, a banda de les estructures bàsiques de nou. Caldrà veure també si aposten pel pilar de mèrit, que podria ser de sis o set pisos. Els vilafranquins estan en el procés de reconstruir novament el pilar després de les últimes lesions, mentre els terrassencs el necessiten fer créixer per arribar al de vuit.
De la seva banda, la Colla Joves Xiquets de Valls s’està assentant a la plaça, ja que hi serà per quarta edició consecutiva, tot i que la seva presència a Barcelona data per primera vegada fa 50 anys, el 1975. Si tenen totes les peces a disposició podrien tornar a portar a plaça el 2de9fm, que van fer per última vegada a la diada de Sant Fèlix i, fins i tot, el Pde8fm per tancar la seva actuació. El 3de9f i el 4de9f són els castells amb els que completarien la seva participació. Finalment, els Castellers de Barcelona volen refer-se dels dubtes de l’actuació de la Mercè de colles locals del passat dimecres en el mateix escenari on van desmuntar dues vegades el 7de8. Des de fa unes setmanes treballen també el 4de9f que també voldrien portar a plaça, però abans han d’assegurar els castells de gamma alta de vuit.
En paral·lel a la plaça de la Paeria, també es podrien veure castells de gamma extra gràcia a la Colla Vella a qui només li quedaran després dues grans actuacions: Mercadal i Santa Úrsula. A Lleida els seus objectius passarien per repetir estructures com el 5de9f i el 9de8 com a preparació per a un futur intent de 9d9f. No seria la primera vegada que els rosats fan aquests dos castells a la Paeria ja que el 2017 ja els van descarregar acompanyats del 4de9f i el Pde6. Tot apunta que també hi haurà un castell bàsic de nou i aquesta vegada el pilar serà superior. Mínim de 7, però no es pot descartar un intent de Pde8fm que no s’ha vist mai a la capital lleidatana. Al seu costat, els Capgrossos de Mataró buscaran castells de la gamma alta de vuit com el 5de8 i el 2de8f, sense descartar algun possible intent de castell de nou; els Nens del Vendrell també podrien intentar el 5de8, que els va quedar carregat l’última vegada a Sitges, i el 7de8 i, finalment, els Castellers de Lleida volen millorar els castells bàsics de vuit, 3de8 i 4de8. Les seves principals opcions són el 7de8 i el 2de8f.