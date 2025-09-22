La prèvia
Les colles de Tarragona volen superar els seus límits
La Jove aspira a completar la gamma extra que ha carregat enguany, SPiSP vol estrenar el 4de8a, Serrallo aspira al 3de8 i Xiquets necessiten una diada tranquil·la
La diada castellera de Santa Tecla és una de les més esperades per a les quatre colles de la ciutat de Tarragona. El mes d’agost, per Sant Magí, ja van calibrar el seu estat de forma per encarar les grans actuacions de la temporada i Jove, Serrallo i SPiSP arriben en un bon moment i amb ganes de completar a la plaça de la Font castells que no han descarregat en aquest escenari o en el seu historial. Els Xiquets, per la seva banda, arriben en una dinàmica negativa, però volen fer servir l’actuació per recuperar confiança de cara al tram final de temporada. La diada començarà a la una de la tarda i el sorteig va determinar que les colles actuaran per ordre d’antiguitat: Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau.
El 7de8 va ser el millor castell dels Xiquets a la diada del Primer Diumenge i entrarà segur en el seu programa. Enguany l’han descarregat tres vegades i podrien acompanyar-lo, com a mínim, dels dos castells bàsics de vuit, 4de8 i 3de8, tot i que aquest últim els ha generat alguns maldecaps en les darreres actuacions. El seu millor castell aquesta temporada ha estat el 2de8f descarregat a la diada de Sant Magí i una bona entrada a l’actuació podria incloure’l també al programa. El més important per assolir aquests objectius és recuperar la confiança que van mostrar en el primer tram de l’any.
La Jove té ganes de completar els deures que els han quedat pendents durant la temporada, especialment el 4de9 amb folre i agulla carregat a la festa major el Catllar i al Primer Diumenge de Festes i el 3de10fm també carregat a la diada de Sant Fèlix. Són dos dels millors castells que han fet al seu historial i que podrien completar amb el 2de9fm, que té canvis respecte dels cinc que ja han descarregat enguany. La rematada, si tot va bé, tornarà a ser el Pde8fm. Per si de cas, els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, estan preparats per si han d’entrar en escena.
Els Xiquets del Serrallo també arriben amb molta ambició a la diada. De fet, plantegen la millor actuació del seu historial. D’entrada volen tornar a fer el 2de7, que van estrenar al Pla de la Seu per la Diada Nacional i que només han descarregat una vegada per Santa Tecla, l’any 2019. Si el repte inicial és important, el de segona ronda és el 3de8, carregat per primera vegada per Sant Magí i que somien en descarregar-lo a la plaça de la Font. Els serrallencs han carregat quatre castells de vuit (tres vegades el 4de8 i una el 3de8) des de la seva fundació, però mai n’han descarregat cap. A l’últim ronda també voldrien intentar un castell que només han provat dues vegades, el 9de7: carregat al Concurs 2014 i descarregat al Concurs 2024.
Finalment, la CC Sant Pere i Sant Pau tornarà a plantejar-se de sortida el 5de8, com ja va fer a la diada de Sant Magí. Fins al moment han descarregat els dos que han provat després de l’estrena al Concurs de la temporada passada. A la segona ronda arribaria la gran novetat, ja que volen intentar per primera vegada el 4de8 amb l’agulla. En el seu dia, al Concurs de 2022, van fer un intent de 3de8 amb l’agulla, però ara volen posar el pilar de 6 a l’estructura de quatre. Un castell que aquest 2025 només han fet quatre colles: Jove de Tarragona, Joves de Valls, Colla Vella i carregat els Moixiganguers d’Igualada. El seu tercer castell seria una garantia, el 3de8.