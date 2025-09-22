Reus
Els Xiquets de Reus compleixen per Misericòrdia
Segurament als Xiquets de Reus els hauria agradat fer una actuació superior per Misericòrdia, però alguns condicionants extra castellers els van obligar a guardar-se uns dies estructures com el 2de8f o el Pde6, que ja han ensenyat aquesta temporada. Per festa major era important consolidar la feina feta i estrenar el 7de8 i ho van complir tot sense problemes. La seva actuació va començar amb un altre 5de8, el setè que descarreguen aquesta temporada i que s’ha confirmat com un castell per obrir actuacions, com ja va passar al Catllar, Santa Anna, Gràcia, Igualada o Cambrils.
Els reusencs estan a només dos de la millor temporada del seu historial, l’any 2015, quan en van completar nou. El 7de8 era el pas endavant que necessitaven per seguir confiant en la feina a l’assaig i també el van descarregar amb solvència a la segona ronda. Tot just és el quart del seu historial després dels tres que van descarregar l’any passat. Van tancar la seva actuació amb el 3de8, que s’il·lusionen en pujar-li un pis en aquesta recta final de temporada. Els Moixiganguers d’Igualada també van portar a Reus dos castells de gamma alta de vuit, el 2de8f i el 7de8, mentre els Castellers de Lleida, a les portes de la seva festa major van completar els dos castells bàsics de vuit.
Del cap de setmana casteller, destaquen els castells de nou dels Castellers de Vilafranca que van recuperar sensacions després de les actuacions de Sant Fèlix i Santa Tecla – El Primer Diumenge. Divendres van convertir el Casal de Vilafranca en plaça de nou gràcies al 4de9f, mentre que per Sant Miquel van completar els dos castells bàsics de nou i el 2de8f com a preludi de dos caps de setmana on voldran tornar a ensenyar la gamma extra: diumenge 28 a Barcelona per la Mercè i dissabte d’octubre a Reus per la diada del Mercadal.