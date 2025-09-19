Prèvia del cap de setmana
Doble oportunitat per als Xiquets de Reus per continuar creixent
La diada de Misericòrdia i Mercadal poden servir a la colla reusenca per ampliar la seva gamma de castells d’aquesta temporada
La plaça del Mercadal ja està preparada per a la doble cita castellera dels pròxims dies. Demà dissabte, la diada de Misericòrdia ha de servir als Xiquets de Reus per estrenar alguna estructura, mentre les colles convidades asseguren com a mínim castells de vuit. Dissabte 4 d’octubre s’espera una actuació de màxims on, a banda de la colla local, hi haurà Vella, Verds, Joves i Capgrossos que podrien fer castells de gamma extra, sense descartar-ne de 10 o sense folre.
Durant la temporada els reusencs no han volgut estirar en cap moment més el braç que la màniga condicionats per diferents variables que els han fet créixer sense presses. Després de dominar els castells bàsics de vuit, consolidar el 5de8 i estrenar el 2de8f els ha arribat el moment de fer un altre pas endavant. De fet, segurament el necessiten per reflectir a plaça la feina tècnica de l’assaig. En alguns moments puntuals de l’any, la seva cap de colla, Marina Bertran, feia una crida a omplir amb més gent el local durant la setmana, però ara ja no hi ha excusa: Festa Major de Misericòrdia i diada del Mercadal, dues de les grans cites de l’any per als Xiquets de Reus. Demà està marcat al calendari per portar per primera vegada aquest 2025 el 7de8, un castell que van estrenar al seu currículum l’any passat i van descarregar les tres vegades que el van intentar durant el 2024: Santa Anna, Misericòrdia i diada de la colla. Si tot va bé, estarà acompanyat del 5de8 i el 3de8. Per a l’actuació del primer cap de setmana d’octubre podria tornar el 2de8f que ja han fet a Igualada i Cambrils i caldrà veure si els assajos els permeten fer l’assalt també al castell de nou. L’altra estructura que es continua treballant és el pilar de 6, que van carregar a Cambrils.
Aquest dissabte acompanyaran als Xiquets de Reus a la plaça del Mercadal, els Moixiganguers d’Igualada que podrien portar castells de gamma alta de vuit i els Castellers de Lleida que seguiran insistint amb els bàsics de vuit.
Diumenge serà interessant veure com reaccionen els Castellers de Vilafranca després de les diades de Sant Fèlix i Santa Tecla – El Primer Diumenge on no els van sortir les coses com volien. Han de recuperar confiança, han de fer canvis de peces a causa de les baixes per lesió i han de redirigir els objectius de final de temporada on tenen diferents diades de compromís com La Mercè a Barcelona, Mercadal a Reus o la seva diada de Tots Sants.
La nota viatgera del cap de setmana la posarà la Colla Joves Xiquets de Valls que actuarà dissabte al migdia a Londres en motiu del Diada Internacional de la Cultura Catalana i el desè aniversari dels Castellers of London.