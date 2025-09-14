Diada del Primer Diumenge
La Vella de Valls exhibeix gammes extra i la Jove consolida el pilar de 8 en la diada del Primer Diumenge
Els Castellers de Vilafranca tornen a ensopegar amb el 3 de 10 emmanillat
La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha exhibit quatre gammes extra en la diada del Primer Diumenge de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Els rosats han descarregat un 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 net i el 4 de 9 amb folre i pilar, i han carregat el pilar de 8 amb folre i manilles. La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha descarregat de nou l'espadat emmanillat, a més del 3 de 9 i 4 de 9 amb folre.
Han completat l'actuació carregant el 4 de 9 amb folre i agulla. Per la seva banda, els Castellers de Vilafranca han tornat a ensopegar amb el 3 de 10 amb folre i manilles i han descarregat el 5 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i el 9 de 8. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 i 4 de 8, i el 3 de 8 ha quedat en intent.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha obert plaça puntual a les 12.15 d'aquest diumenge amb el 3 de 9 amb folre, un castell que han resolt amb èxit. Després de desmuntar un peu, els liles han apostat per un gamma extra, el 4 de 9 amb folre i agulla, en la segona ronda. Tot i que han coronat el castell, el pilar no ha aguantat la motxilla de sortida i ha acabat cedint.
La colla ha batallat aquesta estructura. En la tercera tanda, els de la camisa lila han descarregat el 4 de 9 amb folre, prèviament també havien desmuntat un peu, amb una canalla que ha pujat decidida. La Jove ha tancat la seva actuació amb un sòlid pilar de 8 amb folre i manilles, el cinquè d'aquesta temporada, que ha estat molt celebrat entre els castellers.
La Vella exhibeix gammes extra
La Colla Vella dels Xiquets de Valls han arrencat amb un 5 de 9 amb folre de postal mostrant la primera supercatedral de la jornada castellera. Els vallencs han fet aquest gamma extra amb solvència i han continuat amb el 4 de 9 net en segona ronda.
Els rosats han desmuntat dos peus d'aquest castell de màxima dificultat, però l'han alçat amb rapidesa i precisió per descarregar-lo amb èxit. La Vella ha optat pel 4 de 9 amb folre i pilar en la tercera ronda. En aquest cas, el pilar ha patit i ha saltat per la part de dalt sense poder descarregar l'estructura. Finalment, han tancat l'actuació amb el pilar de 8 emmanillat, que ha caigut a la descarregada.
Els Verds no es refan
Els Castellers de Vilafranca han estat els tercers d'actuar en la diada del Primer Diumenge de les festes de Santa Tecla i han començat amb el 5 de 9 amb folre. Han alçat aquesta construcció amb un punt de nervi, però l'han resolt sense problemes. Després de la diada de Sant Fèlix, els Verds han tornat a ensopegar amb el 3 de 10 amb folre i manilles que no han pogut carregar. La construcció s'ha tancat per dalt i ha patit tremolors que no han permès la carregada.
Davant això, han optat per fer un 4 de 9 amb folre en la tercera ronda de la jornada, el qual han controlat a la perfecció. Els de Vilafranca s'han anotat un 9 de 8 en la ronda de repetició, que han enlairat amb serenor i tranquil·litat. Els seus simpatitzants han celebrat la construcció amb aplaudiments tímids. Els Verds han culminat l'actuació amb un pilar de sis.
Els Xiquets coronen el 4 de 8 i el 7 de 8
Els Xiquets de Tarragona no han viscut la millor diada del Primer Diumenge de la seva festa major, ja que no han assolit els seus objectius. Els matalassers han descarregat el 4 de 8 en la primera ronda, triant un valor segur de la colla. En la segona tanda, han intentat el 7 de 8, però l'enxaneta ha tingut dubtes i ha tirat avall sense coronar-lo.
Aquesta construcció l'han assolit en tercera ronda i l'han batallat en la descarregada. La colla local ha intentat el 3 de 8 en les dues tandes extres, sense èxit per la manca de confiança de la canalla. Han acabat amb dos pilars de 5 fets conjuntament amb la resta de vanos de les colles en una diada que s'ha allargat gairebé quatre hores.