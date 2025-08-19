Sant Magí
Els Xiquets del Serrallo carreguen el primer 3d8 de la seva història
Els del barri mariner han aconseguit coronar un castell de 8, una fita que no assolien des del 2013
Els Xiquets del Serrallo han aconseguit carregar el primer 3d8 de la seva història en la diada de Sant Magí. Els del barri mariner han pogut coronar el castell tot i els dubtes de la canalla.
Malauradament, l'estructura ha acabat cedint amb la sortida dels més petits. L'any 2013 va ser l'última vegada que els serrallencs tocaven el sostre dels castells de 8, carregant un 4d8 en la Diada Blava.
La Diada de Sant Magí s'ha hagut d'aturar per atendre els castellers del Serrallo amb contusions a causa de la caiguda. Els serrallencs havien començat la diada descarregant un sòlid 5d7.