Castells
La Joves obre un altre capítol
El 2de8sf carregat va ser el millor castell a la Bisbal del Penedès, on la Colla Vella i els Castellers de Vilafranca van tornar a completar el 5de9f
Si la Colla Joves Xiquets de Valls ja va ser la protagonista de l’estrena de la gamma extra 2025 amb el 2de9fm per Sant Joan a Valls, aquest llarg cap de setmana també ha estat l’encarregada d’obrir el capítol dels castells sense folre a la diada de la festa major de la Bisbal del Penedès, una actuació que va complir les expectatives previstes i per segon any consecutiu es va comprovar l’eficàcia de passar-la a la tarda, en comptes de fer-la al migdia, a causa de la temperatura..
Era un secret a veus durant els últims dies que la Joves ja havia completat el 2de8sf a l’assaig més d’una vegada, de manera que l’estrena a la Bisbal no va ser cap sorpresa. Només calia saber quins serien els seus acompanyants de viatge en un any molt especial per a ells, perquè complien 50 anys de la primera visita a la població baix penedesenca l’any 1975. El cap de colla va replicar el patró de la temporada passada sortint de 3de9f, que van tornar a descarregar sense problemes. És ja l’onzè de la temporada i ja podem començar a pensar si podran superar el seu llistó històric de 17 descarregats la temporada 2018. El 2de8sf de la segona ronda va pujar immaculat, amb la sensació que el coneixen a la perfecció i saben que han de fer en cada moment abans de la carregada, però quan traspassa la canalla l’estructura entra en una fase de nervi incontrolable que aquesta vegada el va tirar a terra. A la tercera ronda van tornar a completar el 4de9f que té una lectura similar al tres pel que fa a l’estadística: en porten quatre i podrien arribar al seu rècord de vuit de l’any 2013, perquè ja tenen aquella confiança de descarregar els dos bàsics de nou en una mateixa actuació sense dubtes ni neguits. No cal dir que el Pde8fm va ser la rúbrica a la seva millor actuació de la temporada. 15 seguits descarregats sense error.
Els Castellers de Vilafranca estan en el procés de rodatge de la gamma extra, pendents de poder fer noves estrenes i amb els castells de 10 de Sant Fèlix al cap. Rodatge de castells com el 9de8 de la primera ronda i el 5de9f de la segona a la Bisbal que els aplanen el camí cap a objectius de final de temporada. Cal dir que el cinc va ser especialment treballat si es compara amb els altres que ja havien fet enguany, mentre el nou van tornar-lo a fer diumenge a la festa major de Gràcia. La insistència en aquestes estructures dibuixa a l’horitzó el 9de9f. A la tercera ronda van descarregar novament el 4de9f per anar agafant les mides del futur 4de10fm. A la ronda de pilars encara no tenen prou madur el de vuit i per això van repetir el Pde7f. També a Gràcia el van fer i no es pot descartar que dissabte vinent al Catllar sigui el moment de l’estrena de l’espadat amb un pic més.
La Colla Vella s’havia marcat com a objectiu un doble objectiu: repetir la gamma extra com ja havia fet la temporada passada i no caure, perquè algun any aquesta diada els havia penalitzat anímicament. I el gran repte el van encarar de sortida amb el 5de9f. Va ser el més treballat dels tres que ja porten aquesta temporada, però d’una gran importància per fer un bon paper a La Bisbal del Penedès. A les altres dues rondes van seguir rodant el 3de9f i el 4de9f, que van poder descarregar. És la colla que més castells bàsics de nou porta enguany, 16, per davant de la Joves amb 15, els Verds amb 14 (un d’ells carregat), els Minyons 11 (també un carregat) i la Jove de Tarragona amb 10. L’anècdota va arribar al pilar de mèrit quan el Pde7f que ja tenia fora la canalla i gairebé la quinta, es va acabar enfonsant deixant-lo en carregat.
Ara, Vella i Verds encaren una doble cita de compromís al Catllar i l’Arboç el proper cap de setmana, mentre la Joves visita diumenge a Igualada. La quarta colla de Sant Fèlix, la Jove de Tarragona farà també el doblet del Tarragonès i Baix Penedès, però abans té la cita aquest dimarts de Sant Magí, on vol repetir el 2de9fm i el Pde8fm, acompanyats dels dos castells de nou, 3de9f i 4de9f. Serà l’última colla en actuar a la plaça de les Cols a cada ronda, que obrirà la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau que té el gran repte del 5de8 per sumar-lo al 3de8 i el 4de8; els Xiquets del Serrallo, que seran els segons, tenen al cap el 3de8 i els castells de gamm alta de set i els Xiquets de Tarragona, tercers a l’actuació, volen estrenar el 4de9f i el 2de8f.
Del cap de setmana també cal destacar les actuacions dels Xiquets de Reus i dels Castellers de la Vila de Gràcia que van repetir les seves millor diades del 2025. Els reusencs amb el 5de8 com el castell bandera, que ja han completat quatre vegades enguany, mentre els graciencs van tenir en el 2de8f el millor castell de la seva festa major.