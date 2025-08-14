Obituari
Mor Josep Lluís Gras Alcalde, membre històric de la Colla Jove Xiquets de Tarragona
Josep Lluís Gras va formar part de la junta directiva de la colla i va ser un dels impulsors de la revista 'L’Esperidió'
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha comunicat la mort de Josep Lluís Gras Alcalde, una figura clau en la història recent de l'entitat i un dels seus membres més estimats. Gras va entrar a la colla l'any 1982, i des d’aleshores va mostrar un compromís ferm i incondicional tant amb el món casteller com amb la ciutat de Tarragona.
En el decurs de la seva trajectòria, Josep Lluís Gras va formar part de la junta directiva de la colla i va ser un dels impulsors de la revista 'L’Esperidió', publicació interna de referència per als membres i simpatitzants de la Jove. L’any 1985 va esdevenir el primer president de l’Associació d’Amics de la colla, una entitat creada per reforçar el suport social i cultural al voltant del grup casteller.
El seu compromís amb la ciutat i amb el país era compartit amb la seva companya Roser, amb qui formava un tàndem inseparable. Però més enllà de qualsevol altra implicació, Gras va destacar per la seva lleialtat absoluta a la Colla Jove, fins i tot després de patir un accident casteller que el va allunyar de l’activitat física, però no de la vida de la colla.
Fins al final, Josep Lluís Gras va continuar actiu i vinculat a l'entitat. Entre les seves darreres col·laboracions destaca la seva participació en una mostra castellera a la residència Sanitas, així com la seva aparició com a entrevistat en l’últim número de la revista 'L’Esperidió', testimoniant la seva vocació de transmissió de la memòria i els valors castellers.
La Colla Jove ha volgut expressar públicament el seu condol amb un missatge emotiu a les xarxes socials: “Gràcies per tot, Josep Lluís. Volem fer arribar una fortíssima abraçada i tota la nostra estima a la seva família i amics”.