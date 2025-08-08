Castells
Sant Magí i la plaça de les Cols: El millor escenari per seguir creixent
Les quatre colles tarragonines preparen per al dia 19 els millors castells del seu repertori de temporada
La diada castellera de Sant Magí és la primera gran cita de la temporada per a les quatre colles de la ciutat de Tarragona. Totes han tingut f ins el moment actuacions de compromís, però la festa major de casa i especialment l’escenari de la plaça de les Cols li atorguen a aquesta diada una categoria especial. Per això, totes preparen per aquest 19 d’agost els millors castells del seu repertori de temporada.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona arriba amb dos castells de gamma extra a la butxaca, el 2de9fm i el Pde8fm. El primer té la intenció de repetir-lo a la plaça de les Cols on només l’ha descarregat una vegada, l’any passat, mentre el va deixar carregat el 2018 i el 2023. El segon és molt difícil de veure en aquest espai donada la seva complexitat per a l’orientació dels pilaners. De fet, només una vegada l’ha intentat per Sant Magí, el 2016, i va quedar carregat. La colla treballa també el 5de9f i el 4de9fa, però caldrà veure si arriben a temps i més tenint en compte les posteriors actuacions al Catllar, l’Arboç i Vilafranca, on també poden tenir la seva oportunitat. Els dos castells bàsics de nou, 3de9f i 4de9f, sempre són castells de garanties si no arriben aquests gamma extra. Abans de Sant Magí encara tenen les actuacions de les festes del Cos del Bou i La Canonja on acabaran de polir detalls.
Els Xiquets de Tarragona tenen ganes de recuperar els castells de nou que van descarregar per última vegada precisament per Sant Magí de 2024. Aquest inici de temporada ha estat de transició per una colla que ha fet molts canvis a les seves estructures i necessita temps per consolidar el nou projecte. El 4de9f és l’objectiu prioritari, el 3de9f també es treballa i, per si de cas, també tenen en cartera castells com el 2de8f i el 7de8. Els últims assajos i l’actuació a Ferran el dia 15 ajustaran el programa.
La Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau també té ganes de fer un salt de qualitat en la seva temporada i després de reiterar la gamma bàsica de vuit, 4de8 i 3de8, s’han marcat com a repte el 5de8, un castell que només han fet una vegada en la seva història durant el Concurs 2024. També estan fent proves amb el 2de8f però encara no tenen consolidat el 2de7 i sembla més llunyà. En tot cas, han preparat assajos especials i actuen el dia 15 al Cos del Bou, on no descarten fer un primer assalt al 5de8.
Finalment, els Xiquets del Serrallo també volen ser ambiciosos, però conscients que encara quedaran dies importants el setembre i octubre. Durant les últimes setmanes han intensificat el treball sobre el 9de7, 2de7 i el 3de8 i caldrà veure si arriben a temps de portar-los per Sant Magí. Els castells de gamma alta de set com el 5de7 o el 4de7 amb l’agulla estan assegurats tot i que volen fer un pas més en la seva temporada portant, com a mínim, un dels castells que encara no han intentat enguany. Abans del 19 d’agost també tenen un parell d’actuacions per treballar en els objectius: dimecres 13 el Ciutat de Castells al Pla de la Seu i diumenge 17 la festa major de La Canonja.