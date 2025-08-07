Castells
Els Xiquets de Valls fan una Firagost perfecta
Cinc castells de gamma extra i tres castells de nou apunten a un gran mes d’agost per a la Vella i la Joves
Poca cosa més pot demanar més a una diada castellera a la plaça del Blat: vuit castells de gamma extra i de nou descarregats a la primera, agilitat i els càntics propis de la rivalitat dels Xiquets de Valls. Una Firagost per recordar.
Els objectius de la Colla Vella estaven ben clars, però calia posar l’ordre necessari per descarregar-los després de la vivència de Sant Joan. El més difícil per començar. El 5de9f no va donar gaire batalla i els rosats el van descarregar per segona vegada aquest 2025 per encarar el gran repte de la jornada: el 7de9f. Per festa major van acusar el desgast de l’actuació i el desconeixement de l’estructura i per Firagost tot el contrari. Intentar-lo en segona ronda els va mantenir l’energia fins el final, mentre l’encaix entre folre i terços va funcionar millor que el juny. Descarregar el castell va desbordar l’alegria a la Vella, que tenien una espineta clavada. El 3de9f de la tercera ronda no va generar cap treball extra i va donar pas al gran salt de qualitat respecte Sant Joan, el pilar de mèrit. Fa uns dies a Vilallonga van descarregar-lo amb patiment i les sensacions es van repetir. Tot i l’esforç extra el van completar i ja en sumen dos, igualant la millor estadística del seu historial a aquestes alçades de temporada. Els càntics finals de “…i tot descarregat” servien per exterioritzar tot allò que havia quedat pendent de la festa major i retornar el missatge que els seus rivals els havien enviat per Sant Joan.
La Joves de Valls també va complir a la perfecció els seus objectius repetint la diada de Sant Joan. Fins i tot, en l’ordre de presentació dels castells. De sortida un excellent 3de9f que apunta a castell de 10. Enguany ja és la colla que n’ha descarregat més, amb el de Firagost en sumen nou. A la segona ronda va arribar el seu primer gamma extra, el 2de9fm, que no intentaven des de Sant Joan. Aquesta vegada el van haver de treballar però l’experiència de tronc i manilles va resoldre els problemes quan apareixien. A la tercera ronda van descarregar un dels millors 4de9f que se’ls recorda. Un castell que històricament els havia donat força problemes, ja l’han descarregat tres vegades i el fan de memòria. El final de la Joves estava cantat, Pde8fm. Segurament és la colla del món casteller que domina actualment de millor manera l’estructura, però aquesta vegada els va donar més treball que en altres ocasions. Una altra vegada, l’esperit de sacrifici de les manilles i la bona tasca del tronc van servir per descarregar el castell. Els vermells repetien la seva millor actuació de l’any, amb dues manilles, reforçant la seva conf iança i somiant especialment en el castell de 10 per Sant Fèlix.