La prèvia
Sant Joan a l’agost
Per Firagost les dues colles de Xiquets de Valls tenen un programa similar al de la festa major, tot i que la Vella li vol afegir el Pde8fm
És evident que les diades importants a la plaça del Blat cada temporada són per Sant Joan i per Santa Úrsula, però si les dues colles de Xiquets de Valls es troben cara a cara l’espectacle està assegurat. Des de fa unes temporades la diada de Firagost ens ofereix gamma extra i aquesta edició no és una excepció.
La Colla Vella dels Xiquets de Valls arriba amb la intenció de fer la seva millor actuació de l’any i això passa per descarregar tres gamma extra. Ara falta saber en quin ordre presentarà els seus objectius. Per Sant Joan el primer castell va ser el 3de9f, que va servir per situar-se a plaça, però el seu cap de colla podria variar l’estratègia tenint en compte que d’aquell dia té el deure pendent de descarregar el 7de9f.
Aquest castell, que només han completat els Castellera de Vilafranca fins el moment, va acabar cedint quan sortia el pis de sisens. Veurem si el desgast que genera aquesta estructura obliga a avançar la seva presència a plaça. Les tres rondes es completarien amb el 5de9f, que ja van descarregar per Sant Joan i tenen ganes de rodar durant aquest mes d’agost.
La gran novetat dels rosats respecte la festa major és el Pde8fm, que van completar fa uns dies a Vilallonga del Camp i hauria de servir per tancar la seva actuació. De la seva banda, la Colla Joves Xiquets de Valls té clar des de fa dies que el seu Firagost passa per repetir l’actuació de Sant Joan i en aquest cas tot apunta que podria ser en el mateix ordre.
Els vermells arriben amb la millor temporada dels seu historial amb els castells bàsics de nou i de sortida podrien atacar el 3de9f, per portar el seu primer gamma extra a la segona ronda, el 2de9fm. A la festa major el van descarregar després d’un intent desmuntat i han repetit de memòria les últimes el 2de8f per portar-lo novament a la plaça del Blat amb garanties.
El 4de9f completaria la seva actuació abans de tornar a intentar un Pde8fm, que van descarregar per Sant Joan i fa cinc dies a Vilafranca del Penedès. Els últims assajos han intensificat el treball amb els castells sense folre, però tot apunta que aquests castells quedaran per a les pròximes cites del mes d’agost.