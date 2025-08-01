La prèvia
La diada de Les Neus té ganes d’estrenes
El castell de 10 dels Verds, la gamma extra de la Jove de Tarragona, el 5de8 dels Nens o el castell de vuit dels Bordegassos, principals reclams a Vilanova i la Geltrú
Des de l’any 2011 la diada de les Neus veu ininterrompudament castells de gamma extra i, de fet, la temporada passada va acollir la millor actuació de l’any que van fer els Castellers de Vilafranca. Enguany, les quatre colles participants tenen ganes d’estrenar algun castell en el seu currículum de 2025, des dels castells de vuit als de deu pisos.
Els Castellers de Vilafranca arriben a la diada amb la fletxa de la confiança cap amunt després de l’actuació de Sitges la setmana passada. El cap de colla, Àngel Grau, ja ha anunciat que a la primera ronda voldran repetir el 2de9fm que van estrenar fa set dies i tot apunta que seguidament aniria l’entrena del 3de10fm, que ja han fet cinc vegades a Vilanova durant els últims anys. El 9de8 o el 5de9f completarien una actuació de luxe amb el pilar de mèrit.
La Colla Jove Xiquets de Tarragona ha fet tot els passos necessaris fins al moment per assaltar la gamma extra. Consolidats els castells de nou i repetits fins a memoritzar castells com el 2de8f o el Pde7f, ara toca pujar-los un pis més. El programa dels tarragonins passa per l’estrena del 2de9fm, del Pde8fm o, fins i tot, dels dos. L’última vegada que ho van fer per ser per Santa Tecla – El primer diumenge de festes de Tarragona la temporada passada. Els dos castells bàsics de nou, 3de9f i el 4de9f, arrodonirien la seva millor actuació de l’any.
Els Nens del Vendrell surten de la seva festa major i arriben amb els dubtes generats pels intents desmuntats de Santa Anna de 4de9f, 5de8 i 7de8. El principal objectiu seria el 5de8, que no descarreguen des de l’any 2017 però que ha donat sobrades garanties en els assajos de les darreres setmanes. Els castells bàsics de vuit i el 7de8 també estan al seu programa, on no es pot descartar tornar a intentar el 4de9f, pendents de les sensacions que doni a les últimes proves.
Finalment, els Bordegassos de Vilanova s’han marcat estrenar el castell de vuit, el 4de8, que ja van intentar el mes d’abril però van desmuntar. El 2de7 i un altre castell de gamma alta de set tancarien la seva actuació de festa major.
Del cap de setmana, cal estar atents també a les dues colles de Xiquets de Valls que volen portar castells de nou a Andorra i Vilafranca. La Colla Vella marxa tot el cap de setmana al país veí, on li agradaria fer el 3de9f i, si les proves que faran divendres en un assaig conjunt amb els Castellers d’Andorra funcionen, fins i tot el 4de9f. La Colla Joves estarà a Màrtirs Street i també aspira a fer el doblet de nou per reforçar la bona feina feta durant el mes de juliol.
Diumenge als Pallaresos també s’espera especialment l’actuació de la CC de Sant Pere i Sant Pau que té preparat el 5de8 per portar-lo a plaça. Si les últimes proves acompanyen podria ser el dia, si no caldrà esperar fins a la diada de Sant Roc el 15 d’agost.