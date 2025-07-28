Castells
Vilallonga i Sitges excel·leixen, Constantí recupera galons
A Reus, es van complir les expectatives creades amb castells de vuit i gamma alta de vuit i només al Vendrell es va viure una jornada per oblidar amb uns Nens que van anar a màxims
Verds, les dues colles de Xiquets de Valls, Jove de Tarragona, Xiquets de Reus, Xiquets de Tarragona, CC Sant Pere i Sant Pau o Jove de Sitges van fer actuacions durant el cap de setmana que ens vaticinen un mes d’agost apassionant.
Es van estrenar castells, es van fer millors actuacions de l’any i, fins i tot, de l’historial, es van treballar estructures per pujar un pis més i es van recuperar fites històriques del segle XIX. Llàstima dels Nens del Vendrell que l’actuació de Santa Anna els va deixar un gust amarg, però dissabte vinent a Vilanova tenen la revàlida.
Diumenge es va viure a Vilallonga del Camp una diada emotiva després que l’actuació de festa major s’hagi rebatejat com a Memorial Pau de Magrinyà en record del casteller de la Colla Vella que va morir fa unes setmanes. I els rosats li van retre un gran homenatge completant per tancar l’actuació el Pde8fm, una castell de gamma extra que estrenaven enguany i el primer que es fa a la població del Tarragonès.
Treballat tant en la carregada com en la descarregada, però especialment simbòlic. Abans, la Vella havia tornat a descarregar la tripleta màgica per segona vegada aquest 2025 després de la que va fer al Vendrell a principis de juny. Els dos castells de nou, 3de9f i 4de9f, van tornar a completar-se amb solvència i el 5de8 apunta a 5de9f per Firagost.
De fet, es va especular que també anés a plaça però es va reservar per a l’actuació a Valls. La Jove de Tarragona va acabar especialment contenta perquè va fer la seva millor actuació de l’any. Després d’un 5de8 amb cert neguit que era tot just el segon d’aquest 2025, van fer els dos castells bàsics de nou.
El 4de9f va donar més feina de l’esperada però es va descarregar amb una bona feina del tronc, mentre el 3de9f, que no entrava inicialment en els plans ja que es parlava de 4de8 amb l’agulla, no va donar cap problema. Van tancar, com és habitual en aquest tipus de diades, amb el Pde7f.
Dissabte a Sitges les tres colles participants al Memorial Pepe Rodríguez van completar una diada molt àgil amb estrenes per als Castellers de Vilafranca, primera clàssica de vuit de la temporada dels Xiquets de Tarragona i millor actuació de la història de la Jove de Sitges.
Els Verds, tot i renunciar al castell de 10 per acabar-lo de polir durant la setmana i portar-lo dissabte vinent a Vilanova i la Geltrú, van fer la millor actuació que s’ha vist fins al moment aquest 2025. D’entrada van encarar el gran repte de les manilles amb el 2de9fm, descarregat gràcies a un treball excel·lent del tronc i la base.
El primer que fan enguany va ser treballat i patit, però els genera confiança de cara al futur. A la segona i tercera rondes van repetir tant el 5de9f com el 9de8, castells de gamma extra que ja vam veure a Mataró i els dóna un rodatge de màxima qualitat de cara al futur. Van tancar l’actuació amb el primer Pde7f descarregat de la temporada, que també els obre la porta al Pde8fm.
Els Xiquets de Tarragona, amb molts canvis a les seves alineacions, continuen insistint en els castells bàsics de vuit pensant en els castells de nou que podrien arribar d’aquí unes setmanes. A més, van tornar a descarregar el 2de7 per completar la seva primera clàssica de vuit de l’any. La Jove de Sitges va sortir eufòrica de plaça després d’assolir la millor actuació de la seva història.
El gran repte era el 3de8 i el van encarar de primera ronda. En el primer intent del seu historial el van descarregar amb la gestió pròpia de qui ja en porta uns quants. La resta va ser més “fàcil”: 4de8 i 7de7 per completar la millor actuació en els seus 32 anys de vida.
A Constantí també van ser tot alegries. Per a la plaça i per a les colles, perquè Constantí va recuperar els galons de nou. No es veia en aquesta població del Tarragonès un castell d’aquesta envergadura des del segle XIX. Els encarregats de la gesta van ser els de la Jove de Tarragona, que van fer el 3de9f castell en segona ronda. Una minuts després la Joves de Valls es va sumar a la festa amb el mateix castell. Els tarragonins ja havien començat l’actuació estrenant el 5de8, una petita assignatura pendent.
Per cloure l’actuació dos clàssics, 2de8f i Pde7f que dissabte vinent a Vilanova podrien pujar un pis mes. De la seva banda, els vallencs van apostar pel 4de8 a la primera ronda i els també clàssics 4de8 amb el pilar i Pde7f per acabar la seva diada.
Els Xiquets de Reus i la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau van complir les expectatives a la diada de Santa Anna. Els primers repetint novament el 5de8, que ja fan de memòria i sumant-lo novament als dos castells bàsics de vuit, 3de8 i 4de8.
Els pròxims passos seran les estrenes d’altres estructures de gamma alta de vuit com el 7de8 i el 2de8f en un calendari que els ha de portar durant el més d’agost a la Festa Major de Gràcia i a la d’Igualada, com a diades més destacades del seu calendari.
Els segons van descarregar novament el 3de8 i el 4de8 com a pas previ a noves fites. La tercera ronda va ser per un 5de7 amb clares aspiracions de 5de8. Els Pallaresos, Sant Roc i Sant Magí són les tres actuacions de compromís on els tarragonins podrien ensenyar els seus nous castells.
Qui no va tenir el dia en la seva actuació de Santa Anna a la plaça Vella van ser els Nens del Vendrell que es van quedar a les portes del 5de8, el 4de9f i el 7de8.
Portaven més de 300 camises, però van haver de desmuntar els seus tres castells límit de la temporada: el primer amb acotxadors col·locats, el segon amb dosos i el tercer amb l’enxaneta fent la primera aleta al castell. El calendari juga a favor dels vendrellencs, perquè dissabte vinent actuen a Les Neus de Vilanova on podrien tornar a atacar els tres castells.