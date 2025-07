Torredembarra i Premià brillen en un cap de setmana aigualit

Publicat per Carles Cortés Creat: Actualitzat:

Després d’un dissabte on es van suspendre totes les diades a Catalunya per l’alerta de Protecció Civil, diumenge l’atenció es va centrar a l’actuació del Quadre de Santa Rosalia, on la Jove de Tarragona va fer la seva millor actuació de la temporada, la Joves de Valls va sumar un altre 3de9f i els Nois de la Torre van tornar a descarregar tres castells de gamma alta de set.

Tarragonins i vallencs es retrobaran amb la gamma extra el mes d’agost i a Torredembarra tocava sumar confiança amb castells de nou i gamma alta de vuit. La Jove va fer junts per primera vegada enguany en una actuació el 3de9f i el 4de9f, aquest últim especialment treballat, mentre a la tercera ronda van descarregar novament el 2de8f, que a Vilanova, dissabte 2 d’agost, podria pujar un pis més. Van tancar la diada amb un altre Pde7f, que també apunta a gamma extra.

La Joves va repetir la mateixa actuació que va fer un mes enrere a la diada del Pati, amb el quart 4de8p de la temporada a la primera ronda (l’any passat en van descarregar 14); el 3de9f a la segona, descarregat amb un punt de treball, i el 2de8f a la tercera. Fa un mes van acabar amb el Pde6, aquesta vegada amb el Pde7f. La Joves ja ha convertit en gamma extra el dos i el pilar i ambiciona poder pujar també un pis als altres dos castells durant la temporada.

Els Nois de la Torre també van repetir l’actuació feta per Sant Joan, descarregant tres castells de gamma alta de set plàcidament i reservant per més endavant l’assalt a castells com el 2de7 o el 4de8, que estan treballant a l’assaig.

Premià de Mar també va veure diumenge castells de nou gràcies als Capgrossos de Mataró. A sis dies per Les Santes van completar quatre castells: el 2de8f i el 5de8 que volen pujar un pis més i convertir-los en gamma extra dissabte vinent, el 4de9f, primer de la temporada i el 3de9f, que ja han descarregat quatre vegades.