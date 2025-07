Els Minyons de Terrassa també volen gamma extra

Publicat per Carles Cortés Creat: Actualitzat:

El calendari casteller ens regala des de fa unes quantes temporades tres diades consecutives que ens ofereixen gamma extra: Sant Joan a Valls, el Pla de la Seu a Tarragona i la Festa Major de Terrassa. Les dues primeres ja ens han ensenyat el 2de9fm, el Pde8fm, el 7de9f o el 5de9f i ara arriba el moment perquè els Minyons de Terrassa se sumin als Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca amb aquesta estadística el 2025.

Des de fa setmanes la colla egarenca ha dibuixat les seves intencions de gamma extra per a la festa major: 2de9fm i 5de9f. Ha treballat insistentment aquestes dues estructures amb un pis menys (sis descarregats de cadascun) i ha fet set castells bàsics de nou. Tot el necessari per fer l’assalt a castells superiors.

El seu programa passa per obrir l’actuació segurament amb el 3de9f i intentar a la segona ronda el 5de9f, un castell que no proven a la seva festa major des de l’any 2015 i amb una estadística discreta en aquesta diada si revisem la seva història: un descarregat i tres carregats. Un repte majúscul que deixaria per a la tercera ronda el 2de9fm, que han sovintejat molt més a aquestes alçades de temporada i s’ha convertit en el seu millor gamma extra de festa major.

Al seu costat hi haurà la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que torna d’uns dies de descans després de les actuacions de Completes i Sant Joan. Amb només dos assajos, el principal objectiu és seguir sumant castells bàsics de nou, que ja han descarregat set vegades en aquest inici de temporada.

Els rosats, que no actuen a Terrassa des de l’any 2016, no hi han descarregat mai el 4de9f. L’única vegada que el van provar a la capital egarenca pel 25è aniversari dels Minyons l’any 2004, els va quedar carregat. El tercer castell apunta a 5de8, tot i que no es pot descartar el 4de8 amb el pilar després d’haver descarregat ja el pilar de 6 i de 7 amb folre per la festa major.

De la seva banda, els Castellers de Terrassa arriben a l’actuació amb la intenció d’estrenar un castell de 8, el 4de8, que acompanyarien de castells de la gamma alta de set com el 5de7 i el 7de7.

Dissabte a la tarda també podria haver-hi castells de nou a Cornudella de Montsant de la mà de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. A la diada de Sant Joan van estrenar el 4de9f i si arrosseguen prou camises al Priorat, podrien repetir l’aposta per aquest castell i, fins i tot, fer el primer intent de la temporada de 3de9f.

Algun castell de la gamma alta de vuit com el 2de8f o el 4de8a completarien el seu repertori, a banda del pilar de mèrit. Després, la Jove descansarà una setmana abans d’encarar un tram de temporada intens amb les actuacions del Quadre de Santa Rosalia a Torredembarra, Constantí, Vilallonga del Camp i Vilanova i la Geltrú.