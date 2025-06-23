Castells
Un pis més!
La plaça del Blat podria viure els primers castells de gamma extra de la temporada gràcies a les colles de Xiquets de Valls després d’un cap de setmana on els Xiquets de Reus han estrenat el 5de8
Colla Vella dels Xiquets de Valls i Colla Joves Xiquets de Valls han treballat en aquest inici de temporada per arribar amb garanties d’intentar castells de gamma extra durant la festa major. Mentre els rosats aspiren a portar a plaça dos castells d’estructura doble, 7de9f i 5de9f, els vermells busquen dues estructures amb folre i manilles, 2de9fm i Pde8fm.
Des de l’any 2014 ens hem acostumat a veure castells superiors al 3de9f amb l’excepció del 2022 quan les colles encara s’estaven refent de l’aturada per la pandèmia. També el 1999 i 2000, Joves i Vella van portar a plaça castells com el 4de9sf, el 5de9f i el 3de8 aixecat per sota, tot i que els dos primers van quedar només carregats i l’últim es va desmuntar dues vegades.
La Colla Vella ha dibuixat de manera molt clara les darreres setmanes les intencions per aquest Sant Joan. Més enllà del 3de9f, que ja ha descarregat un parell de vegades, els reptes són un vell conegut com el 5de9f i una estrena com el 7de9f. El primer el van descarregar la temporada passada per Firagost i se’ls va quedar en carregat per Sant Joan. Junt amb el 4de9fp és el gamma extra que han fet més vegades.
El segon és una estructura moderna que fins el moment només han fet els Castellers de Vilafranca per Tots Sants 2012 i l’any passat per Sant Fèlix. Els rosats serien la segona colla en intentar-lo. Per arribar-hi ja han fet el 7de7 i el 7de8, però la clau estarà en l’encaix entre folre i terços, perquè tot just l’han començat a treballar aquesta temporada i estan aprenent com es comporta. Tancaran la seva actuació amb Pde7f.
També la Colla Joves té clars els objectius i els ha exposat obertament durant els darrers dies el seu cap de colla, Francesc Inglès. Els vermells són ambiciosos i volen portar per Sant Joan dos castells de gamma extra, un fet que no han aconseguit mai per la festa major. El 3de9f, que van estrenar fa uns dies a la diada del Pati, serviria per obrir plaça i a partir d’aquí tres estrenes.
A la segona ronda aniria el 2de9fm després de la bona feina feta amb el 2de8f en aquest inici de temporada. L’últim que van provar a la festa major d’Igualada de la temporada passada va quedar en intent i no el descarreguen des de Sant Fèlix 2017. Per la tercera ronda quedaria l’altre castell bàsic de nou, el 4de9f, que encara no han provat enguany. A la ronda de pilars una garantia per a ells, el Pde8fm, que durant l’any 2024 van completar set vegades amb una efectivitat del 100%.
Les dues colles tindran una prèvia unes hores abans amb la diada de Completes, dilluns a la nit, on portaran també castells de nou i treballaran novament les estructures que el dia següent veurem a la plaça del Blat. Podria ser l’últim any on l’actuació es faci a les 23h perquè estan treballant que a partir de l’any vinent es faci a les 20h, abans de l’anada a Completes.
A la tarda, a Tarragona la plaça de la Font es retrobarà amb les quatre colles de la ciutat. La Jove arriba amb la intenció de provar els primers castells de nou de l’any, que acompanyaria de castells de la gamma alta de vuit. Però no és l’única colla que vol estrenar estructures perquè els Xiquets de Tarragona volen seguir evolucionant en la seva temporada i si fa una setmana van fer el primer 2de7 ara tocaria el 3de8 per fer, com a mínim, la clàssica de vuit.
Tot i això, no es podria descartar el 7de8 que per Sant Joan o a la Diada del Pla de la Seu dissabte vinent tindria la seva oportunitat. La Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau ja ha estrenat aquest 2025 el 3de8 (a l’abril a Altafulla), el 2de7 (el mes de maig a Badalona) i el 4de8 (el juny a Vila-seca) i ara arriba el moment de fer-los tots junts a casa. Finalment, els Xiquets del Serrallo tenen ganes de portar a plaça estructures de gamma alta de set com el 5de7 o el 4de7 amb l’agulla.
El cap de setmana ens ha deixat una gran notícia per als Xiquets de Reus, que van descarregar el primer 5de8 de la temporada a la diada de Sant Pere. Tot i els problemes de baixes que han tingut en aquest inici de temporada i que els han condicionat el treball a l’assaig, els reusencs s’anoten un castell que la temporada passada van estrenar el mes de setembre per Misericòrdia i que enguany només han fet fins el moment cinc colles. També van fer els dos castells bàsics de vuit, 3de8 i 4de8, en una actuació on Capgrossos va destacar amb el 2de8f i Castellers de la Vila de Gràcia van completar la clàssica de vuit.
A Cornellà, els Minyons ja ho tenen tot apunt per a la seva festa major d’aquí a dos caps de setmana. Tot i que no van poder intentar el castell de nou, van tornar a repetir el 5de8 i el 2de8f que pujaran un pis més el primer cap de setmana del mes de juliol.