La jornada
La millor collita fins al moment
La Joves estrena el 3de9f i els Castellers de Sants el 4de9f a la diada del Pati en un cap de setmana on també Minyons, Verds, Capgrossos i Vella fan castells de nou
El món casteller ha viscut el dissabte i diumenge més generosos de la temporada 2025 en castells de nou, ja que s’han vist vuit en total per sis colles diferents superant els registres del cap de setmana anterior on es van fer sis entre tres colles. Destaquen les estrenes de la Colla Joves Xiquets de Valls i els Castellers de Sants, però també els passos endavant dels Moixiganguers d’Igualada amb la gamma alta de vuit o la Jove de Tarragona amb el pilar.
La plaça del Pati de Valls era una excel·lent aparador per les cinc colles convocades i excepte els Castellers de Barcelona, la resta van complir les expectatives creades. La Joves va fer un pas més en la seva trajectòria 2025, perquè als seus millors castells fins el moment (4de8p i 2de8f) li va sumar el 3de9f.
Era el seu gran repte de la jornada i el van assolir a la segona ronda amb molta solvència i seguretat, donat que l’estructura no va mostrar patiment ni treball en excés en cap moment. Un vano de sis va tancar la seva actuació abans d’encarar la festa major.
Entre Completes i Sant Joan toca repetir el 3de9f, estrenar el 4de9f i seguir sumant castells de gamma alta de vuit sense oblidar la gamma extra en forma de pilar i 2de9fm vista la bona presència del 2de8f. De fet, a la diada de dissabte, el folre eren les futures manilles.
A Valls també van estrenar castell de nou els Castellers de Sants, en aquest cas a la primera ronda, gràcies al 4de9f, que és el més matiner del seu historial. Tot i que els castell s’anava fent ample no va donar tampoc la sensació que el patissin i en algun moment es pogués trencar. Curiós el cas dels Borinots que en les últimes tres temporades han descarregat set vegades aquest castell, però no han fet cap intent de 3de9f.
El Minyons de Terrassa van fer la segona tripleta màgica de la temporada però deixant el 4de9f carregat a causa del problema d’un dels terços durant la descarregada, que va acabar fent saltar el pis de quarts. Tot i la petita ensopegada els terrassencs encaren amb optimisme la seva festa major on buscaran la gamma extra en forma de 2de9fm i de 5de9f, tot i que abans actuaran el pròxim cap de setmana a Cornellà.
Igual que la Joves i els Castellers de Sants, els Moixiganguers d’Igualada van fer la seva millor actuació de la temporada al Pati, destacant el 5de8, el primer que fan enguany i també el més matiner que han fet mai, ben acompanyat per dues estructures més de gamma alta de vuit, 7de8 i 2de8f. Tot just és la cinquena colla que enguany fa el 5de8 després de Minyons, Verds, Capgrossos i Vella. Qui no va tenir sort a Valls van ser els Castellers de Barcelona que van desmuntar dues vegades el 3de8 i van sortir de plaça amb només dos castells, el 4de8 i el 7de7.
També dissabte a Tarragona la Jove, els Nens del Vendrell i els Xiquets de Reus van ensenyar alguns dels millors castells del seu repertori. Destaca l’estrena del Pde7f de la colla tarragonina, un pas lògic després dels quatre Pde6 que havia completat fins el moment, tot i que el seu millor castell a l’actuació va ser novament el 4de8a. El pròxim repte, Sant Joan i els castells de nou. Xiquets de Reus amb la tercera clàssica de vuit de l’any i Nens repetint 3de8 i 4de8 per segona setmana consecutiva van sortir també satisfetes de plaça.
Diumenge, a Tarragona la Colla Vella va tornar fer el 3de9f que tot just havia estrenat uns dies enrere al Vendrell. El castell va mostrar molt bones mides i una bona execució, de manera que els rosats es presenten a Sant Joan amb cinc castells bàsics de nou a la butxaca.
Van acompanyar la diada amb el 5de8 i el 7de8, que treballaran en els últims tres assajos pre festa major per pujar-los un pis. Els Xiquets de Tarragona continuant amb la seva progressió marcada des de la direcció tècnica van afegir el 2de7 al currículum de temporada.
Un castell extraordinàriament treballat però que els dona un gran impuls per seguir obrint noves vies. El segon 4de8 de l’any i el 7de7 completaven la seva actuació. La Jove de Sitges va donar una gran imatge a Tarragona i després de sortir de 5de7 va tornar a descarregar el 4de8. És el segon de la temporada després del que van fer fa unes setmanes a Valls i ja somien durant el mes de juliol en provar el 3de8.
A Berga, els Castellers de Vilafranca van calcar la mateixa actuació que havien fet set dies abans al Vendrell: tripleta màgica i Pde6 abans de fer l’assalt a la gamma extra que podria arribar durant les pròximes setmanes a la Diada del Pla de la Seu de Tarragona (28 de juny) o a la Diada de les Cultures d’Altafulla (12 de juliol).
Els Capgrossos de Mataró també van mostrar el seu potencial descarregant el segon 3de9f de l’any, mentre els Castellers de Berga completaven una diada amb castells de gamma alta de set.