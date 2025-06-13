La prèvia
El partit del Nàstic condiciona les diades castelleres a Tarragona
A Valls, la Colla Joves vol sumar-se al selecte grup de colles de nou d’aquesta temporada en una diada amb cinc colles on destaca el retorn dels Minyons de Terrassa a la capital de l’Alt Camp
Valls, Tarragona per partida doble i Berga centren l’atenció del món casteller aquest cap de setmana, on tot apunta que la Colla Joves Xiquets de Valls buscarà el seu primer castell de nou de la temporada. No estan previstes estrenes importants de la resta de les principals colles, però si que serà interessant comprovar si consoliden tota la feina que han fet fins ara.
Dissabte, la Diada del Pati que organitza la Joves tindrà cinc colles de nivell. Des de finals dels 90, els vermells han acostumat a ensenyar aquest dia el primer castell de nou i tot apunta que el 3de9f serà el seu principal objectiu. Així, per Sant Joan, ja tenen part de la feina feta i es poden treure pressió. El castell de nou podria anar acompanyat dels seus castells estrella en aquest inici de temporada: 4de8p, 2de8f i Pde7f.
Els Minyons de Terrassa tornen a Valls set anys després de la seva última actuació per la Diada del Graller 2018. En les seves set visites a la capital de l’Alt Camp han fet dues vegades el 3de9f, però mai han provat el 4de9f. La tripleta màgica i el pilar de mèrit podrien ser els seus reptes a falta de tres caps de setmana per la seva primera gran actuació de la temporada durant la Festa Major de Terrassa.
Curiosament, els Moixiganguers d’Igualada tornen a actuar després d’una setmana de descans i ho fan novament a Valls, on hi van ser per la Diada del Museu Casteller l’últim dia de maig. Apunten novament a completar els castells bàsics de vuit, igual que els Castellers de Barcelona i Castellers de Sants, tot i que aquests últims podrien apostar per repetir el 2de8f que ja han completat un parell de vegades aquesta temporada.
També dissabte però a Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona vol recuperar els castells de gamma alta de vuit que va aparcar la setmana passada a Vila-seca. Castells com el 2de8f o el 4de8a haurien de tornar a ser protagonistes del seu repertori a un dies d’encara la diada de Sant Joan on podria arribar l’aposta pel castell de nou.
Al seu costat, els Nens del Vendrell, un cop assolit el 3de8 a plaça pròpia, s’han tret un pes de sobre i pretenen repetir el màxim possible la clàssica de vuit per somiar en noves fites. Els Xiquets de Reus completaran l’actuació amb els castells de vuit en cartera.
El partit del Nàstic dissabte al Nou Estadi de Tarragona contra la Reial Societat B ha avançat aquesta diada a les 17.30h, mentre l’altra que estava programada en dissabte, la Diada 1885 organitzada pel Xiquets de Tarragona, ha passat a diumenge. La colla local té clar que aquesta temporada no es pot córrer i s’ha d’anar amb calma a l’hora d’encarar els objectius.
S’han fet canvis significatius als troncs i tot plegat necessita un temps de consolidació de manera que els castells bàsics de vuit continuaran sent l’objectiu principal. La Colla Vella dels Xiquets de Valls vol seguir rodant algun castell de nou de cara a Sant Joan i la Jove de Sitges, que enguany ja ha ensenyat el 4de8, podria repetir-lo a la plaça del Fòrum.
Més enllà del Camp de Tarragona, la diada dels Quatre Fuets de Berga serà interessant per veure com evolucionen les dues colles convidades, Castellers de Vilafranca i Capgrossos de Mataró, que apunten a castells de nou. Els Castellers de Berga ja han anunciat que la seva actuació estarà basada en els castells de gamma alta de set.