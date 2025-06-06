La prèvia
Els Nens convoquen novament un cartell de luxe
Verds, Vella i Joves es troben per primera vegada a plaça en una diada que la temporada passada va veure gamma extra
El Vendrell celebrarà l’any vinent el centenari dels seus Nens i aquest 2025 ha preparat un bon aperitiu amb la visita de les millors colles del món casteller. Entre la Diada de les colles campiones del Concurs aquest cap de setmana i Santa Teresa el mes d’octubre per la capital del Baix Penedès passaran els Castellers de Vilafranca, les dues colles de Xiquets de Valls, la Colla Jove Xiquets de Tarragona i els Minyons de Terrassa.
Diumenge al migdia el carrer doctor Robert repetirà una diada que en la seva primera edició va viure el 2de9fm més matiner mai vist. Canvia l’horari (l’any passat es va fer dissabte a la tarda) per incompatibilitat amb altres esdeveniments del municipi i els castells de nou estan assegurats.
Els Castellers de Vilafranca fan doblet aquest cap de setmana amb l’objectiu de consolidar el 3de9f que ja han completat dues vegades fins al moment i descarregar el 4de9f, que es va quedar carregat a les Fires de Maig. Aquests castells bàsics de nou, acompanyats per la gamma alta de vuit, són els passos previs necessaris per a l’assalt a la gamma extra.
A les dues colles de Xiquets Valls els queden només dues actuacions abans de trobar-se a la plaça del Blat per Sant Joan, de manera que tots els castells tenen la seva importància de cara al futur immediat. La Colla Vella viu una situació similar als Verds, però a l’inrevés: toca consolidar la bona feina amb el 4de9f (dos descarregats), però han de completar encara el 3de9f que van desmuntar fa uns dies a la Diada del Museu Casteller.
Serà interessant veure quin és el tercer castell, que podria donar pistes per a la festa major. La Colla Joves Xiquets de Valls ha anat progressant en les vuit diades que ha fet fins al moment: des dels castells de set fins al 4de8 amb el pilar de diumenge passat a la Selva.
Precisament repetir els castells de gamma alta de vuit és el seu gran objectiu a les portes de l’arribada del castell de nou, que les darreres temporades han ensenyat abans de Sant Joan. Els queden dues actuacions: diumenge al Vendrell o dissabte vinent a la diada del Pati.
Els Nens del Vendrell també tenen bastant clars els seus objectius després de tot el que han ensenyat fins al moment aquesta temporada. El 2de7 i el 4de8 semblen assegurats, donat que els han fet a diverses places i ara falta rematar-ho amb el 3de8, que van desmuntar dues vegades la setmana passada a la Bisbal del Penedès.