Albert Torres: «Demanem la regulació legal dels dispositius sanitaris de les diades»

Enhorabona pel nou càrrec.

«Moltes gràcies».

Recentment s’ha anunciat l’estudi del nou casc casteller. Com serà?

«Serà un casc únic per a acotxador, enxaneta i dosos, que fins ara tenien cascs diferents. Serà més segur, amb més protecció en la zona del front i més parts ajustables. A més, s’ampliarà el tallatge».

Hi ha va haver certa ‘crisi’ l’any passat arran de l’accident que va patir la Colla Vella?

«No. Es va demostrar que els mecanismes funcionen. La Coordinadora i la Vella van treballar conjuntament i va ser exemplar».

Es pot millorar encara més en termes de seguretat?

«Sí, i en això treballem. Estem parlant amb el Parlament per tal de regularitzar els dispositius sanitaris de les diades castelleres».

Què implicaria?

«Definir, segons el nombre de castellers que hi participen i el nivell de les colles, quantes ambulàncies hi ha d’haver, si cal un hospital de campanya... Coses bàsiques que tenen, per exemple, els elements de foc, però no nosaltres».

Un altre meló són els drets televisius... En quin punt es troba el nou conveni?

«S’ha caducat el conveni i s’ha de renovar. Hem portat el nou conveni redactat a les colles i només dues han dit que no el signaran, la Vella i els Verds. Hem tornat a convocar la comissió per millorar el document i que hi hagi un consens i ho signi tothom».

Quant pagarà la Xarxa?

«La Xarxa ha proposat un pagament de 140.000 euros anuals pels drets televisius, però sense acord no arribarem enlloc».

Aquests diners es repartiran entre les colles?

«La nostra proposta és destinar-los al fons social (assegurances i seguretat) de la Coordinadora i una altra part a l’estudi del nou casc. Estem lluny de l’escenari en què les colles puguin rebre directament aquests diners, perquè ara mateix les seves aportacions només cobreixen el 18% del pressupost anual de la Coordinadora. Només la seguretat comporta el 60%. Però, com sempre, això ho decidiran les colles».

Sou crítics amb la cobertura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)?

«Amb els anys ha perdut contingut casteller, però enguany es planteja que la Xarxa i TV3 comparteixin continguts a les seves plataformes. És a dir, documentals, resums, diades... Tot es podrà veure des de totes dues plataformes. I això és positiu».

Recentment, algunes colles han viscut casos d’agressions sexuals. Es pot fer més per part de la Coordinadora?

«Nosaltres ja tenim un protocol establert i que recomanem a totes les colles. El que passa a dins ja és el seu problema i nosaltres no hi podem fer res. Moltes colles tenen els estatuts antiquats i no han incorporat aquest protocol. L’únic que podem fer és recomanar que els actualitzin, l’incorporin i i el compleixin».

Ja s’han reunit amb el nou govern de la Generalitat?

«Sí, primer amb el president Illa i fa poc amb la Conselleria de Cultura».

Què els heu demanat?

«Més pressupost, però ens diuen que no poden. També que promocionin més els castells, i més quan enguany es compleixen 15 anys de la declaració dels castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat».