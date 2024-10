Els Verds volen tornar a fer història per Tots Sants

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada castellera arriba a la seva recta final. Al Camp de Tarragona queden per celebrar un parell d’actuacions: la Fira de Vila-rodona aquest diumenge amb les dues colles de Xiquets de Valls i la diada de Sant Martí a Altafulla el pròxim 10 de novembre amb la colla local, els Xiquets de Tarragona i els Bordegassos de Vilanova.

A partir d’aquí l’atenció se centrarà a la zona no tradicional del món casteller, on s’estiren les actuacions fins a finals del mes de novembre. Aquest divendres, però, encara hi haurà una cita destacada al Penedès amb la Diada de Tots Sants a Vilafranca, on els Castellers locals volen rematar la seva excel·lent temporada acompanyats de Xiquets de Tarragona, Capgrossos de Mataró i Castellers de Sants.

Una vegada més, els Verds no han amagat les seves intencions, tot el contrari, ja que han deixat clar que els seus objectius passen per descarregar el dos castells de 10 (només ho han fet una vegada en la seva història al Concurs de 2016), el 4 de 9 sense folre que no completen des de 2019 i el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals, que podria segellar una nova diada per a la història.

Els Castellers de Vilafranca obriran la diada després del sorteig de l’ordre d’actuació que es va fer a principis de setmana i la segona colla en actuar seran els Castellers de Sants que arriben amb la voluntat de repetir el seu millor castell de la temporada, el 4 de 9 amb folre. Possiblement l’acompanyaran del 2 de 8 amb folre i el 3 de 8.

Els Capgrossos de Mataró estan en un gran moment de forma al final de temporada on té varies actuacions de prestigi que podrien servir perquè repeteixin els castells de gamma extra. Ja van fer diumenge passat el 2 de 9 amb folre i manilles a Girona i a Vilafranca volen repetir-lo i acompanyar-lo del 5 de 9 amb folre, que van desmuntar dues vegades al Concurs. El 3 de 9 amb folre completaria la seva actuació, que també podria veure el pilar de 7 amb folre.

Finalment, els Xiquets de Tarragona encaren la diada amb la il·lusió de recuperar els castells de nou. Aquesta temporada han fet tant el 3 de 9 amb folre com el 4 de 9 amb folre, però en les últimes actuacions han perdut la confiança portant-los a fer diferents intents desmuntats.

El prestigi de Tots Sants i la plaça de a Vila de Vilafranca del Penedès pot ser un bon al·licient per tornar a provar-los. Està assegurat el 5 de 8 amb folre que és el seu castell bandera de la temporada i si el tornen a descarregar completaran la millor temporada del seu historial amb aquesta estructura.