Només pot passar a Valls

Diuen els entesos que Billy Wilder, Francis Ford Coppola o Akira Kurosawa són alguns dels millors guionistes de la història del cinema, però cap dels tres hauria tingut la capacitat d’escriure el relat de Santa Úrsula 2024, que va tornar a tenir els grans ingredients dels duels dels Xiquets de Valls amb una convidada extra, la pluja.

Castells de 10 i sense folre, aturades, càntics, ovacions, provocacions, reunions i un final inesperat amb una colla marxant amb l’argument de la seguretat de la seva gent i una altra fent tres castells i pilar seguint el protocol vallenc. Cadascú defensarà els seus arguments i tot plegat generarà debats. Us donem la benvinguda a la plaça del Blat. L’origen de tot, l’essència del fet casteller, la glòria dels Xiquets de Valls.

Tot plegat va començar tard a causa de la pluja. L’entrada a plaça va ser 45 minuts després del que estava previst, però no va condicionar en cap cas les previsions de les dues colles. El sorteig va determinar que la Colla Vella sortiria primera i la Joves de Valls segona.

Així, el primer castell va ser el 4de10fm, que els rosats ja havien carregat al Concurs i volien descarregar novament a casa vuit anys després. Ja en la carregada va necessitar un treball extra en les manilles i just quan sortia el pom de dalt es va trencar després d’una fuetada que va recórrer una de les rengles de l’estructura.

Castell carregat, però sense celebracions perquè la diada havia de ser llarga. La resposta dels vermells també va ser el castell de 10, el 3de10fm, el seu gran objectiu de la diada i de la història recent. Per això el van provar d’inici. I va arribar el dia.

Una pujada tranquil·la i sense nervis va permetre que en el moment clau, amb l’entrada de l’aixecador i l’enxaneta, tothom donés el gas necessari per coronar-lo per primera vegada en el seu historial. Era el premi a nou anys de feina, a intents que van quedar-se a tocar o a moments de ràbia i frustració. La Joves ja és també de 10. Com deien ells mateixos, ho mereixien.

La pluja anava i venia amb major o menor intensitat i quan a la Colla Vella li va tocar obrir la segona ronda, va tornar a aparèixer. De fet, va aparèixer quan va tirar endavant el 4de9sf que van haver de tirar enrere per evitar mals majors amb l’entrada de sisens.

No és un castell menor per a la colla i enguany han viscut una història d’amor-odi que per Santa Úrsula van tancar definitivament. Quan va parar de ploure hi van tornar i el van descarregar per segona vegada consecutiva aquest 2024. Per tant, continua definitivament aquesta bonica història d’amor.

Era el torn per a la Joves que tenia clar des de fa dies que després del 3de10fm anava el 2de8sf, que enguany ja havien ensenyat quatre vegades (dues descarregat i dues carregat). L’execució del castell va ser magistral. Segurament un dels millor que han fet mai fins al punt que confessava la gent del tronc del castell que l’havien gaudit i no pas patit, tot i la seva complexitat. Al final de la segona ronda, la Joves feia millor actuació que la Vella i la tercera ronda podia ser determinant per saber qui s’emportava la diada. Els rosats anunciaven 3de10fm, els vermells 3de9sf.

I la pluja va tornar a fer acte de presència. Quan la Colla Vella situava sisens del 3de10fm el ruixat s’intensificava i els obligava a desmuntar-lo, per tornar-hi uns minuts després. Però el segon intent ja no donava les garanties del primer i van decidir desmuntar-lo una altra vegada perquè semblava complicat poder-lo coronar.

D’aquesta manera, i segons el nou protocol vallenc, es quedaven en blanc en la tercera ronda. Torn per a la Joves, però aleshores, el cap de colla, Francesc Ramon, va anunciar que no farien castell de tercera ronda i anirien directament al pilar de comiat perquè molta de la seva gent tenia la camisa mullada per la falta d’aixopluc i era un perill per a la seguretat dels seus possibles castells.

Donaven la seva diada per finalitzada i van marxar de plaça. Una decisió que no va compartir la Colla Vella que, veient que parava de ploure, va decidir anar a la quarta ronda per poder completar tres castells i posteriorment el pilar. Sols a plaça van descarregar el 3de9f sense cap mena de dificultat i seguidament el Pde8fm que el servia per assolir la seva millor actuació de la temporada.

Una vegada més, Santa Úrsula va generar debat i discussió, que segurament s’allargarà uns dies i unes setmanes. I d’aquí a vuit mesos, les dues colles de Xiquets de Valls es tornaran a trobar per Sant Joan a la plaça del Blat i tornaran a escriure la història dels castells. I continuaran els debats i les discussions.