Castells de deu carregats per les colles de Valls en una diada de Santa Úrsula inèdita i passada per aigua

La pluja i els castells de deu han protagonitzat una complicada diada de Santa Úrsula a Valls. La colla Joves Xiquets de Valls ha carregat per primer cop el 3 de 10 amb folre i manilles. La Vella ha obert plaça amb un 4 de 10 amb folre i manilles carregat. La segona ronda ha sigut per a imponents castells nets, un impecable 2 de 8 sense folre de la Joves descarregat i un 4 de 9 sense folre descarregat en el segon intent pels rosats.

La Vella també s'ha quedat amb dos intents desmuntats del 3 de 10 amb folre i manilles pels ruixats en la tercera ronda, que la Joves ha renunciat a fer. Els vermells han marxat i han deixat sols els rosats completant el 3 de 9 amb folre a la quarta ronda i el pilar de 8 amb folre i manilles.

Els intermitents i empipadors ruixats, les discrepàncies sobre el protocol a seguir per la pluja i la decisió final de la Colla Joves Xiquets de Valls de renunciar a la tercera ronda ha tensat una inestable diada de Santa Úrsula que tanca la temporada per a les colles locals.

Pendents de la pluja, els castellers ja han sortit més tard dels locals del que és habitual i s'ha retardat l'inici més de mitja hora. La diada ha començat amb un minut de silenci en record de Lluís Figuerola i Agustí Forner, referents de les transmissions castelleres.

La Vella ha obert plaça amb un 4 de 10 amb folre i manilles que només ha pogut carregar, com ja va fer al concurs de Castells de Tarragona fa vint dies. És una construcció que només han descarregat dues vegades, per Santa Úrsula de 2016 i al Mercadal de Reus l'any següent.

Diada històrica per a la Joves

Com han decidit renunciar a la tercera ronda, la Colla Joves Xiquets de Valls ha marxat de plaça amb regust de victòria i celebrant una jornada històrica, després que han carregat el seu primer 3 de 10 amb folre i manilles en la primera ronda. La canalla ha estat ràpida, però la construcció s'ha trencat just després de ser coronada i s'ha posat a ploure just en aquell moment.

El xàfec no ha intimidat els de la camisa vermella que s'han mantingut, eufòrics celebrant la fita. Hi ha hagut càntics i reivindicacions, com un «sempre serem colla de 10» amb què els diables vermells responien a una pintada apareguda al seu local aquesta setmana. De manera excepcional, els de la camisa rosada han aplaudit els seus rivals.

Segona ronda amb castells nets

La segona ronda s'ha posposat 15 minuts mentre amainava l'aiguat. La Vella ha sortit a pel 4 de 9 sense folre, un castell despullat considerats dels més «bonics» per la seva construcció neta. Just en el moment que es col·locaven els sisens, la pluja s'ha tornat a intensificar molt i la canalla ha tirat enrere en el que ha sigut el primer intent desmuntat.

En el segon intent, que s'ha completat amb èxit, s'ha canviat la canalla i s'ha tornat a pujar bé l'estructura. Amb un fort ruixat a sobre, ha calgut treballar molt fort el castell i fer una descarregada llarga i acurada.

La Joves ha descarregat un 2 de 8 sense folre ni manilles amb molta pulcritud i aixecat amb gran solidesa i serenitat. La colla dels diables vermells ha demostrat que s'han polit els detalls que els van fallar al concurs de castells en aquesta construcció.

En la tercera ronda la pluja ha sigut encara més protagonista, si cabia. La Vella ha decidit anar també pel 3 de 10 amb folre i manilles que ha carregat la Joves en la primera ronda, un castell que no coronen des del concurs de Castells de 2018 i no descarreguen des de Santa Úrsula de 2016. La ronda s'ha tancat amb dos intents desmuntats perquè cada vegada que es provava tirar-lo amunt, la intensitat de la pluja ho convertia en una temeritat.

Picabaralla per aturar la diada

En aquest punt, s'ha discutit al pati de l'Ajuntament de Valls si donar la diada per acabada. La Vella s'hi ha resistit i ha fet el segon intent desmuntat del 3 de 10, tot i les dificultats de concentració i físiques de la situació. Quan ha sigut el torn de la colla Joves ha anunciat que renunciaven a la tercera ronda.

El cap de colla de les camises vermelles, Francesc Ramon, ha argumentat que calia prioritzar la seguretat dels castellers i ha lamentat que el nou protocol de la diada que havien acordat no hagi contemplat com actuar en cas de pluja intermitent, com ha passat aquest diumenge.

La Joves s'ha acomiadat amb un pilar amb dos enxanetes, que ha provocat una xiulada per part dels rosats. Tot seguit, han fet el toc de vermut i han abandonat la plaça del Blat, tot i que la Vella havia decidit continuar amb la diada.

La normativa vallenca permet una quarta ronda si no s'han pogut aixecar tres castells, i els de Manel Urbano han descarregat estoicament un 3 de 9 amb folre, altre cop sota la pluja. El cap de colla ha defensat que la Vella havia de completar la jornada i ha rematat amb un pilar de vuit amb folre i manilles.

Un final inesperat per a una diada de Santa Úrsula que ha acabat amb una plaça del Blat mig buida, un escenari totalment inèdit.

