Els Nens repeteixen el 4de9f i la Jove suma un cromo més

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

La plaça Vella del Vendrell sempre té reservada una part de la seva màgia per alguna de les colles participants a la diada de Santa Teresa. Un any aquesta màgia és per als Nens, un altre per a la Jove de Tarragona i un altre per a la Joves de Valls, però aquesta data sempre està assenyalada al calendari per les tres agrupacions. Aquest 2024, vendrellencs i tarragonins van sortir un somriure de la plaça gràcies al 4 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre i agulla, respectivament. Els vallencs van rodar castells pensant en el futur.

Els Nens del Vendrell tenien clares les seves intencions des de que van sortir de la Tarraco Arena pel Concurs de Castells: repetir la mateixa actuació amb el 7de8, el 4de9f i el 3de8. I, fins i tot, amb el mateix ordre. Fa un any i mig, era absolutament impensable que els Nens poguessin arribar a aquests límits però la bona feina de la temporada els ha portat a l’èxit present, però també a establir les bases del futur. El 7de8 de la primera ronda es va executar sense cap dificultat descarregant-lo per quarta vegada aquesta temporada.

Fins aquest 2024 només l’havien fet una vegada en la seva història, l’any 2018. A la segona ronda va arribar el gran repte de la jornada amb el 4de9f, però lluny de mostrar-se nerviosos o tensos per la pressió d’estar a casa, el van descarregar amb suficiència. De fet, va ser millor que el de Tarragona set dies abans, quan el folre es va plegar en el moment que els quarts sortien de l’estructura. El 3de8 de la tercera ronda va ser un simple tràmit per a una colla que a partir de la pròxima temporada somiarà amb el 3de9f i, sobretot, amb la tripleta màgica (3de9f, 4de9f i 5de8), que no han fet mai a la seva història.

La Colla Jove Xiquets de Tarragona arribava embalada per la inèrcia del Concurs i ja es va veure a la primera ronda que seria un dia especial novament per a ells. D’entrada, van descarregar el seu sisè 2de9fm de la temporada, que s’ha convertit en el castell de sortida de Sant Fèlix, Santa Tecla-El Primer Diumenge, Concurs i Santa Teresa. Ha estat el seu millor gamma extra aquesta temporada.

A l’àlbum de cromos del 2024 li faltava el 4 de 9 amb folre i agulla que feia moltes setmanes que estaven assajant però no trobaven el moment per treure’l a plaça. El Vendrell va tornar a ser talismà per carregar una estructura que no assolien des de 2019. El castell va ser una batalla continua per carregar la part del quatre, van salvar diferents moments on semblava que el castell es trencava i només un cop carregat, va cedir el pilar. Un exercici de resistència excepcional per sumar un altre gamma extra al currículum de l’any.

A la tercera ronda l’habitual 3de9f amb garanties, tot i que el van treballar més de l’esperat a la descarregada i per rematar la feina el pilar de set folrat. A falta de la diada de l’Esperidió el 26 d’octubre, la Jove tanca la temporada amb cinc castells diferents de gamma extra assolits: 2de9fm Pde8fm, 5de9f, 4de9fa i 3de10fm.

La Colla Joves Xiquets de Valls va actuar a la plaça Vella pensant més en la diada de Santa Úrsula del pròxim 27 d’octubre. Van provar quatre castells que tenen molt rodats aquesta temporada i sobretot van voler evitar alguna caiguda que els pugui condicionar l’última gran diada de l’any. Durant uns moments, a la segona ronda, es va especular amb la possibilitat d’intentar novament el 2de8sf però va quedar descartat. D’aquesta manera, la Joves va completar el 3de9f a la primera ronda (tretzè descarregat aquesta temporada), el 4de8p a la segona (el catorzè aquest 2024), el 2de8f a la tercera (setè) i el Pde7f (novè) que va tancar la seva actuació.