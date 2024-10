Els periodistes internacionals mostren al món la «idiosincràsia catalana» a través del Concurs

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'esdeveniment casteller més gran del món torna a captar l'interès periodístic dels mitjans internacionals, mobilitzats per mostrar arreu la «idiosincràsia catalana» a través dels castells que s'alcen al Concurs. Enguany s'han acreditat més de 400 professionals de quinze països. És el cas del fotoperiodista Emilio Morenatti, qui no perd l'oportunitat per venir a la cita. «Faig el possible per venir, estic mobilitzat per anar al Líban i quasi que ho he aguantat per poder venir al Concurs», ha afirmat. Mitjans com National Geographic aprofiten l'esdeveniment per gravar un reportatge sobre les matemàtiques que envolten les construccions. La TAP de Tarragona també s'ha omplert d'espectadors estrangers que viuen amb gran expectació la jornada.

El Concurs de Castells es reafirma com una «crida al periodisme internacional» captant interès de mitjans de tot el món