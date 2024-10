Els Castellers de Vilafranca encarrilen el Concurs de Castells coronant el 9 de 9 amb folre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Castellers de Vilafranca encarrilen el Concurs de Castells de Tarragona després d’haver carregat el 9 de 9 amb folre per segona vegada a la història. La construcció s’ha trencat en caure una de les estructures que conformen la construcció. Durant la quarta ronda, la Colla Vella dels Xiquets de Valls se situa en segona posició després d’haver carregat el 4 de 10 amb folre i manilles, un castell que havien deixat en intent a la segona tanda. La cinquena ronda acabarà decidint qui s'emporta el guardó. Al tercer lloc hi ha provisionalment la Jove de Tarragona que no ha fet cap estructura aquesta ronda i la Joves de Valls al quart. Els Moixiganguers d’Igualada quedarien cinquens.

Els Castellers de Vilafranca han carregat el 9 de 9 amb folre per segon cop a la història. La construcció, inèdita fins ara a la Tarraco Arena Plaça (TAP), ha pujat ràpidament. L’han coronat amb tres enxanetes, a diferència de Tots Sants de l’any passat que el van fer amb una sola enxaneta. Quan han començat a desmuntar-lo, s’ha trencat una de les estructures i ha acabat caient tot el castell.

El 9 de 9 folrat era el gran objectiu de la jornada dels vilafranquins, ja que pot ser la carta guanyadora del Concurs tenint en compte que és un dels castells que està a la part superior de la taula de puntuacions, per damunt dels de 10 pisos. Després d’haver fet l’aleta, els verds s’han tornat a situar al capdamunt de la classificació.

La Joves de Valls tampoc ha pogut amb el 3 de 10 amb folre i manilles a quarta ronda. Després de provar-ho a la ronda anterior, els vermells s’han quedat a les portes de carregar-lo. L’estructura ha saltat entre els pisos de quints i sisens amb dosos col·locats i l’acotxador a punt de situar-se a sobre d’ells.

Els Capgrossos de Mataró han tornat a protagonitzar un intent desmuntat de 5 de 9 amb folre. Els mataronins han baixat la supercatedral quan s’anaven a posar a lloc els acotxadors. De moment, ocupen la sisena posició del rànquing.

En ronda conjunta, els Nens del Vendrell i els Xiquets de Tarragona han fet el 3 de 8, després que en rondes anteriors haguessin desmuntat estructures de 9 i, per tant, no haguessin sumat punts. Els Castellers de Sants han optat pel 3 de 7, un castell de tràmit després d’haver fet llenya abans de l’aleta del 7 de 8 en la tanda anterior.

Al final de la quarta ronda, els Xiquets de Reus estan a la setena posició, els Castellers de Barcelona a la vuitena, seguits dels Nens del Vendrell, dels Xiquets de Tarragona, els Castellers de Sants i els Marrecs de Salt.