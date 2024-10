Els Nens progressen adequadament cap al castell de nou

Publicat per Carles Cortés Verificat per Creat: Actualitzat:

El retorn de Kevin Prados com a cap de colla dels Nens del Vendrell ha provat de la millor manera a una de les entitats amb més història del panorama casteller. Han fet un salt de qualitat espectacular respecte a les últimes dues temporades i això els permet arribar al Concurs amb les opcions de fer el castell de nou. Tindran dues oportunitats en una setmana, perquè diumenge 13 d’octubre arriba la seva Fira de Santa Teresa a la Plaça Vella, escenari de les grans gestes dels Nens.

Aquest 2024 calia superar el sostre del 4de8 i el 3de8 carregat que era el límit de la colla en la postpandèmia. Una fita que es va assolir molt aviat, concretament l’1 de juny a la Diada de les Colles Campiones del Concurs que es va fer a casa seva. Aquell dia ja van descarregar la clàssica de vuit, que no havien completat des del 13 d’octubre de 2019. Tot feia preveure que només era l’inici d’una gran temporada, que ha tingut alguna ensopegada, però que ha millorat exponencialment els números de les temporades anteriors. El següent pas va ser el 2de8f que van provar el mateix mes de juny a Tarragona, però no va arribar fins al mes de juliol al Catllar. La progressió del castell no ha estat segurament la desitjada perquè després de carregar-lo a Llorenç del Penedès ja no l’han pogut tornar a portar a plaça.

Un altre dels castells que han lluït enguany els Nens és el 7de8, que només havien fet una vegada en la seva història l’any 2018. Per Santa Anna i a la festa major petita d’Altafulla el van recuperar i serà un dels objectius a la Tarraco Arena juntament amb el 2de8f. Però la gran il·lusió de la colla és el 4de9f, que només han fet dues vegades en el seu historial per Santa Teresa els anys 2016 i 2017. Fa moltes setmanes que el treballen i, fins i tot, després d’una actuació a la Bisbal del Penedès van fer una prova a plaça on van situar el pis de sisenes.

Tornar a ser de diumenge

Els Nens del Vendrell tornen a la jornada de diumenge del certamen per la porta gran. Hi van ser el 2014 i el 2016, precisament l’únic any on van poder fer un castell de nou, el 3de9f que només van carregar. Posteriorment, els anys 2018 i 2022 van participar a la jornada de dissabte fent castells de vuit.